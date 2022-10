El president de la Xina, Xi Jinping



El Ministeri d'Exteriors i l'Ambaixada de la Xina a Ucraïna han demanat aquest dissabte als ciutadans xinesos que abandonin el país immediatament per una "greu situació de seguretat", ha fet saber la missió diplomàtica.



Tant el Ministeri com l' Ambaixada "insten els ciutadans xinesos al país a millorar les precaucions de seguretat i evacuar. L' Ambaixada ajudarà a organitzar l'evacuació de les persones necessitades", segons el comunicat, recollit pel diari oficial xinès Global Times.



Les autoritats xineses han reconegut el seu suport a la integritat territorial d' Ucraïna contra la invasió russa però aposta per la via diplomàtica per posar fi al conflicte, alhora que acusa els Estats Units de suposadament provocar Moscou perquè iniciï una guerra a gran escala.