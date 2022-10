Xi Jinping obre congrés del Partit Comunista Xinès i llança una advertència a Taiwan | @ep

Xi Jinping va celebrar l'esclafament de l'autonomia de Hong Kong per part de la Xina i va advertir a Taiwan que les “rodes de la història” estan girant que Beijing prengui el control de la democràcia de l'illa en el discurs d'obertura del congrés del Partit Comunista.

S'espera que la reunió més important en el cicle polític xinès de cinc anys doni a Xi un altre mandat de cinc anys al capdavant de la Xina , consolidant la seva posició com el líder més poderós des de Mao Zedong.

El president de la Xina, Xi Jinping, ha esbossat aquest diumenge l'estratègia per modernitzar l'economia i accelerar la creació d'"un nou patró de desenvolupament" per construir "un país socialista modern en tots els aspectes".

Durant el discurs inaugural del XX Congrés del Partit Comunista xinès ha assegurat que han d'aplicar "plenament i fidelment la nova filosofia de desenvolupament a tots els fronts" per promoure una obertura d'alt nivell i fomentar un patró de desenvolupament centrat en l'economia nacional, amb una "interacció positiva" de fluxos internacionals.

El líder xinès ha posat èmfasi en la modernització i l'aposta per la qualitat en la industrialització i dels productes resultants, sense oblidar la indústria aeroespacial o el sector dels transports, segons ha recollit l'agència ' Xhinhua '.

Jinping també ha assegurat que la Xina seguirà apostant pel desenvolupament agrícola per potenciar el medi rural i "reforçarà les bases per garantir la seguretat alimentària", després de fer gala dels avançaments aconseguits en la reducció de la fam.

Tot i això, el mandatari també ha advertit que "s'acosten moments difícils" i hi ha "perills potencials" que amenacen el país, per la qual cosa ha demanat que la Xina estigui "preparada per als pitjors escenaris", segons ha recollit 'dpa'.