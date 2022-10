Michelle Roenz i Tyler Roenz @Facebook/Oficina del Sheriff del Comtat de Harris

Un adolescent desaparegut de Texas (Estats Units) va ser arrestat després protagonitzar una persecució a alta velocitat i acabar xocant. Quan van aconseguir incterceptar-ho, la policia de Nebraska va trobar el cadàver de la seva mare al maleter.

Tyler Roenz, de 17 anys, de Humble, Texas, va ser identificat per l'Oficina del Xèrif del Comtat de Harris com a conductor involucrat en l'accident de divendres a Aurora, aproximadament a una hora a l'oest de Lincoln, Nebraska.

Roenz va ser portat a l'Hospital St. Francis a Grand Island, Neb., en estat greu, va informar Fox News.

Les autoritats van dir que la mare de Roenz, Michelle Roenz, de 49 anys, també havia estat reportada prèviament com a desapareguda . No van dir si les restes de la dona al vehicle eren seves. No obstant, fonts properes van assegurar a ABC13 a Texas que la dona morta al maleter era la mare desapareguda de Roenz.

L'Oficina del Sheriff del Comtat de Harris va dir que l'adolescent i la seva mare van ser vistos per darrera vegada al voltant del migdia de dijous a Humble.

Al març, l'adolescent va ser acusat d'intent d'agressió sexual, va informar ABC13. Suposadament va atacar una nena de 18 anys al seu automòbil, li va arrencar la camisa i després la va picar a la cara, segons els registres judicials.