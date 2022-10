Catalunya press liz truss

Segons The Guardian, Liz Truss ha anunciat que deixarà el càrrec de primera ministra després de 45 dies turbulents al càrrec que l'han portat a col·lapsar els mercats, perdre dos ministres clau i perdre la confiança de gairebé tots els seus parlamentaris.

Truss havia estat penjant d'un fil aquest dijous mentre intentava castigar els parlamentaris que la van desafiar en la Cambra dels Comuns ahir a la nit .

En una declaració enfront de Downing Street el dijous a la tarda, Liz Truss ha dit que no pot complir el mandat en el qual va ser triada pels membres conservadors i li havia dit al rei Carles que renunciaria.

Va continuar dient que es va reunir amb el president del Comitè de 1922, Sir Graham Brady. Van acordar que hi haurà una elecció de lideratge dins de la setmana vinent, i van agregar que romandrà com a primera ministra fins que es triï un successor.

L'assetjada líder va ser derrocada pel seu programa econòmic que va commocionar els mercats i va dividir al seu Partit Conservador a penes unes setmanes després del seu nomenament.

Llegeixi més sobre aquesta història aquí i segueixi el nostre blog en viu a continuació per a conèixer els últims desenvolupaments a mesura que ocorren.



Els laboristes han exigit una elecció general ara després que Liz Truss va renunciar només sis setmanes després d'haver assumit el càrrec. La primera ministra ha promès quedar-se fins que els tories triïn un nou líder.

En resposta a la seva renúncia, Sir Keir Starmer va dir: “El Partit Conservador ha demostrat que ja no té mandat per a governar.

Hi haurà una elecció de lideratge dins de la setmana vinent, i Liz Truss romandrà en el càrrec fins que es triï un successor. Ha estat en el càrrec només 44 dies i en un breu discurs de 90 segons ha afirmat : "Reconec... donada la situació, que no puc complir el mandat pel qual vaig ser triada pel Partit Conservador. Això assegurarà que romanguem en el camí per a complir amb el nostre pla fiscal i mantenir l'estabilitat econòmica i la seguretat nacional del nostre país".