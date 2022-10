Liz Truss ha dimitit com a líder del Partit Conservador i com a primera ministra del Regne Unit només 44 dies després d'assumir el càrrec. La Primera Ministra va acomiadar el Canceller i va abandonar la major part de la seva agenda política en un intent desesperat per calmar l'agitació econòmica provocada pel seu desastrós minipressupost.

Amb la sortida, el país es queda sumit en el caos més absolut ia l'espera que un nou candidat arribi a Downing Street. Un perfil sòlid, que faci oblidar que els últims líders del país han hagut de sortir per la porta del darrere (David Cameron, Theresa May, Boris Johnson i ara, Liz Truss).

Aquests són els possibles candidats del partit conservador que podrien substituir la ja caiguda Liz Truss:

Ben Wallace

Ben Wallace @ep

El secretari de Defensa és popular entre els parlamentaris i les bases del partit, i constantment encapçala la taula de classificació dels ministres més populars del gabinet.

Va decidir no postular-se per ser el líder conservador a l'estiu, però a la conferència del partit a principis d'aquest mes, va dir que no ho descartaria.

Han estat circulant rumors a Westminster que els seus patrocinadors estan sondejant els parlamentaris per assegurar-ne el suport.

Wallace va insistir que vol romandre al seu lloc i li va dir al Times avui: “M'encanta la feina que faig i tenim més per fer. Vull que el primer ministre sigui el primer ministre i vull fer aquesta feina”.

L'home de 52 anys, que ha estat parlamentari des del 2005, va ser àmpliament elogiat per la seva resposta a la invasió russa d'Ucraïna.

Rishi Sunak

Rishi Sunak @ep

L'astut excanceller va quedar al darrere de Liz Truss a la segona volta de la carrera pel lideratge dels tory, però riurà l'últim, i millor, després que els plans econòmics de Truss s'hagin esfondrat.

Tot i això, és impopular entre els conservadors que van recolzar Truss i també ha estat acusat de trair Boris Johnson.

A més, l'home de 42 anys va ser criticat quan es va saber que la seva dona Askhata Murty, amb qui ocupa el lloc 222 a la llista de rics del Sunday Times amb una fortuna combinada de 730 milions de lliures, estava utilitzant el seu estatus per evitar pagar impostos al Regne Unit sobre els seus ingressos a l'estranger.

Penny Mordaunt



Penique Mordaunt @ep

La líder dels Comuns va arribar als tres últims de la carrera pel lideratge Tory, on va guanyar el suport de 105 parlamentaris.

A l'ala moderada del partit però amb sòlides credencials de Brexit, va recolzar Liz Truss una vegada que va ser eliminada de la contesa.

Exreservista de l'Armada, Mordaunt es va exercir anteriorment com a Secretària de Desenvolupament Internacional i Secretària de Defensa.

Però també té sentit de l?humor. Anteriorment va participar en un programa de telerealitat Splash i va usar la paraula "polla" sis vegades en un debat de la Cambra dels Comuns en un joc amb altres reservistes.

Boris Johnson

Boris Johnson @ep



L?exprimer ministre ple d?escàndols va ser acomiadat pels seus propis parlamentaris a principis d?aquest any, però sembla que ningú ho ha oblidat.

Johnson és popular entre els membres del partit conservador i encara té seguidors lleials al Parlament, que creuen que ell és l?única oportunitat que té el partit d?evitar l?eliminació electoral.

La victòria aclaparadora del 2019 va demostrar que era un actiu per als Tories, però Partygate i la seva gestió de la pandèmia del Covid segueixen sent lloses que l'allunyen del lideratge del Regne Unit.

El seu entorn proper assegura que vol concentrar-se a escriure llibres i apuntalar les seves finances ara que és fora del número 10 de Downing Street, però molts demanen el seu retorn.

Suella Braverman

Suella Braverman @ep

Braverman, excandidata al lideratge, es va exercir com a ministra de l'Interior durant només 43 dies abans de renunciar, un dia abans de la dimissió de Truss.

La dretana va renunciar ostensiblement després d'enviar un document oficial usant el seu correu electrònic personal, cosa que és una greu violació de les normes ministerials.

Però ella havia estat barallant-se amb Liz Truss per la d'immigració i, segons els informes, totes dues van tenir una discussió a crits aquest dimecres abans de renunciar-hi.

Braverman va elevar significativament el seu perfil amb la membresia a la carrera per succeir Boris Johnson aquest estiu i podria ser candidata per la dreta del partit.

Braverman, expresidenta del Grup de Recerca Europeu de Brexiteers de línia dura, va renunciar com a ministra del Brexit en protesta pels plans de Theresa May.

Va arribar als titulars a la conferència Tory a principis d'aquest mes quan va dir que era el seu "somni" veure que els vols que transportaven immigrants partissin cap a Rwanda, i va acusar els col·legues en guerra de "donar un cop d'estat" contra Truss. És coneguda pels seus punts de vista antiprogressistes.

James Cleverly



James Cleverly @ep

El lleial a Boris Johnson i Liz Truss, de 53 anys, ha ascendit al partit des que va ser elegit diputat per Braintree el 2015.

Nascut a l'Hospital Lewisham de Londres i educat en una escola privada, la seva carrera militar es va veure interrompuda per una lesió a la cama i va estudiar al que llavors era el Politècnic de West London.

Va treballar en publicacions, vendes i publicitat abans de cofundar una empresa de publicació web. Encara serveix a l'Exèrcit Territorial.

No obstant, no és al cim de la classificació de les cases d'apostes i es va retirar de la carrera pel lideratge del 2019 a causa de la manca de suport.