Nombrosos albiraments d'objectes voladors no identificats (OVNIs) han estat reportats per dotzenes de pilots que volen a través de l'Oceà Pacífic els últims dos mesos, segons un investigador d'ovnis. Ben Hansen, exagent de l'FBI i presentador del programa Discovery+ “UFO Witness”, va obtenir noves imatges i enregistraments de control de trànsit aeri que revelen pilots desconcertats que lluiten per descriure els seus estranys albiraments a l'aire.

Va recopilar relats de pilots de Southwest Airlines, Hawaii Airlines i altres entre el 6 d'agost i el 23 de setembre. En un relat esfereïdor, un expilot militar va informar haver vist diversos avions volant sobre ell.

“Tenim alguns avions aquí al nord i ell està fent voltes en cercles, a una altitud molt més gran que la nostra. Alguna idea del que són? ", va dir el pilot Mark Hulsey en comunicar-se per ràdio el 18 d'agost mentre volava un avió xàrter davant de la costa de Los Angeles.

El controlador confós respon i li diu al pilot que no n'estava segur.

Hulsey va tornar a trucar 23 minuts després per dir que els tres avions que havia informat originalment havien augmentat a set, volant per sobre d'ell.

“Simplement segueixen anant en cercles. Vaig ser pilot d'un F-18 a la Infanteria de Marina, i els dic, he fet moltes intercepcions, no havia vist mai una cosa així”, diu Hulsey a l'enregistrament.

Segons Hansen, les estranyes llums que alguns pilots van reportar com a possibles aeronaus van ser “vistes per més de 15 vols comercials diferents. I almenys sis pilots estan disposats a deixar constància dels seus noms i tot si les agències de recerca els ho demanen”, va dir.

“En aquest cas tenim un fenomen global des de l'oest del Japó fins a l'est de Miami. Sigui el que sigui, els pilots ho veuen des de l'altra banda del món”. Actualment, va dir Hansen, no hi ha un protocol oficial per informar sobre albiraments estranys als pilots civils “perquè no creuen que la FAA farà un seguiment o, pitjor encara, seran ridiculitzats”.