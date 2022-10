Conor Kennedy, nét de RFK, revela que va lluitar en secret al front d'Ucraïna | Instagram

Conor Kennedy, nét de Robert F. Kennedy, ha revelat a Instagram que va lluitar en secret a Ucraïna a principis d'aquest any contra la invasió russa. El jove de 28 anys va declarar que es va sentir “motivat” a allistar-se, malgrat no tenir experiència militar, i es va unir a la Legió Internacional Ucraïnesa.

Kennedy no va revelar quan va lluitar ni quant de temps va estar a Ucraïna . “Volia ajudar. Quan vaig saber de la Legió Internacional d'Ucraïna , vaig saber que hi aniria, i vaig anar a l'ambaixada per allistar-me l'endemà”, va escriure en un extens post a Instagram acompanyat d'una foto d'un amic anomenat Nick amb roba militar.

“Vaig dir a una persona d'aquí on ja n'estava una altra el meu veritable nom. No volia que la meva família o els meus amics es preocupessin, i no volia que em tractessin de manera diferent allà.

” Kennedy va admetre que no era un gran tirador, però podia carregar coses pesades i va aprendre ràpid.