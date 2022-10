Les dones iranianes es manifesten a Madrid per exigir més llibertats a la República Islàmica | @ep

La comunitat iraniana ha convocat aquest dissabte una mobilització a nivell mundial per protestar contra l'absència de llibertats al país i exigir a la comunitat internacional que prengui cartes a l'assumpte. A Madrid , les dones iranianes es concentraran a les 17.00 hores a la Plaça de Colom, amb cantonada amb el carrer Goya, des d'on marxaran per alçar la veu contra el règim dels aiatol·làs.

L'1 d'octubre passat, l'ambaixada de l'Iran a Espanya es va convertir en l'objectiu de centenars de persones que es van amuntegar a les portes en senyal de suport a les dones que pateixen la repressió de Teheran dia a dia. La mort de Mahsa Amini, la jove iraniana de 22 anys morta després de ser detinguda per portar malament el vel, ha provocat una onada de protestes sense precedents a la República Islàmica . Milers de persones han sortit al carrer a l'Iran per enfrontar-se a les autoritats i exigir més llibertats. Aquest moviment a favor dels drets humans s'ha extrapolat al conjunt del planeta i les dones de diferents nacionalitats han mostrat el seu suport a les víctimes del règim.

La convocatòria d'aquest dissabte a Madrid compta amb el suport de Femen Spain i diferents associacions de drets humans, i aspira a aconseguir una mobilització més gran que la cita de l'1 d'octubre passat, en què van participar al voltant de 400 dones. Sara Amiri, una de les responsables de la convocatòria a Madrid, ha assegurat Vozpopuli , que "hem demanat suport al Ministeri d'Igualtat i no hem tingut cap resposta. Se suposa que la igualtat és per a tothom, tu has de defensar la igualtat a tot el món. Si les dones estem dient: 'Si us plau, convoqueu alguna manifestació o recolzar-nos que som un grup de dones que estem intentant portar la veu de les dones de l'Iran '; ajudeu-nos, recolzeu-nos'.