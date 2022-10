Espanya desplegarà sis caces a Bulgària i vuit a Romania per protegir el seu espai aeri de l'amenaça russa | @ep

El Ministeri de Defensa ha informat que els propers mesos desplegarà sis avions caça de l' Exèrcit de l'Aire i de l'Espai a Bulgària i vuit a Romania per protegir el seu espai aeri de l'amenaça russa.

La Força Aèria espanyola participa des de fa anys a la missió de l' OTAN de policia aèria del Bàltic per impedir la intrusió d'aeronaus sense identificar, especialment avions russos que s'acosten a l'espai aeri de l'Aliança sense complir les normes de vol internacionals.

En aquest context, està previst un desplegament a la Base Aèria de Bezmer, a Bulgària , del 14 de novembre al 2 de desembre, on s'ubicarà un Destacament Aerotàctic (DAT) de 6 Eurofighter i 130 militars de l'Ala 11. Aquests realitzaran missions de entrenament i de Policia Aèria , si així ho requereix l' OTAN .

A més, està programat un desplegament, de l'1 de desembre de 2022 al 31 de març de 2023, a la Base Aèria de Fetesi, a Romania , on s'ubicarà un DAT de 8 F18M i 130 militars de l'Ala 15 que desenvoluparan missions de Policia Aèria i d'entrenament.

També a Romania , a l' Aquarterament de Schitu, del 17 d'octubre al 31 de març, s'ha desplegat el DAT TIGRU , format per un radar de vigilància aèria de llarg abast, per controlar l'espai aeri al flanc est de l' OTAN . El radar amb el material tècnic va sortir el 10 d'octubre passat des del port de Cartagena amb destinació a la ciutat romanesa de Constanza, on s'han desplegat 38 militars per mantenir el radar actiu 24 hores, set dies a la setmana.

Prèviament, l' Exèrcit de l'Aire i de l'Espai ja ha realitzat, sota l'autoritat nacional del JEMAD i transferits a l' OTAN , tres DAT entre febrer i setembre de 2022: a Bulgària (DAT Strela: 4 Eurofighter i 133 militars de l'Ala 11), Lituània (DAT Vilkas: 8 F18M i 130 militars de l'Ala 12) Estònia (DAT Ambar: 4 x Eurofighter i 70 militars de l'Ala 11, destacament conjunt amb la Luftwaffe).

Espanya ha reforçat la seva presència militar a la frontera est de l' OTAN des d'abans de l'inici de l'ofensiva militar russa a Ucraïna al febrer. En aquest marc, els efectius desplegats a Letònia han passat de 350 a 650, mentre que manté una presència naval permanent a la zona del Mediterrani i ha multiplicat les missions de policia aèria, tant al Bàltic com al Mar Negre.

Amb aquest desplegament, Espanya es reafirma en el seu compromís amb la pau i la seguretat internacional, i és un dels països europeus que més esforç realitza en missions internacionals.