Meloni jura el càrrec com a primera ministra en l'inici de la presa de possessió del nou Govern | @ep

La líder de Germans d'Itàlia, Giorgia Meloni, ha jurat aquest dissabte el càrrec com a nova primera ministra del país davant del president Sergio Mattarella en l'inici de la presa de possessió del seu nou govern, que s'ha celebrat al palau del Quirinal.

Meloni abandera el govern més dretà a Itàlia des de la postguerra, confeccionat amb els suports de la Lliga i Forza Itàlia, la formació de Silvio Berlusconi, i que suposa el retorn del líder de la Lliga, l'exministre de l'Interior Matteo Salvini, a una cartera de govern, ara al capdavant d'Infraestructures.

La dirigent ultradretana va anunciar divendres la composició del seu nou executiu, en el qual tant Salvini com el número dos de Forza Itàlia i flamant ministre d'Exteriors, Antonio Tajani, també exerciran com a viceprimers ministres.

Per la seva banda, el que va ser secretari d'Estat del Ministeri de Defensa entre el 2008 i el 2011 durant el mandat de Berlusconi i també president de Germans d'Itàlia durant amb prou feines quatre mesos entre el desembre del 2012 i l'abril del 2013, Guido Crosetto, serà l'encarregat de les funcions de Defensa.

La formació de Berlusconi, no obstant això, s'ha quedat sense la cartera de Justícia, per la qual ha estat nomenat l'exjutge Carlo Nordio, diputat per Germans d'Itàlia en l'actual legislatura. Maria Elisabetta Albertini Casellati, que sonava per a aquest Ministeri, finalment exercirà les funcions de Reformes.

Per la seva banda, el Ministeri de l'Interior passarà a les mans de Matteo Piantedosi, al capdavant d'Economia hi haurà Giancarlo Giorgetti i la cartera de Salut serà per Orazio Schillaci; Giuseppe Valditara exercirà les tasques d'Educació.

LÍDERS EUROPEUS FELICITEN MELONI I CRIDEN A LA COOPERACIÓ



La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha felicitat Meloni després de la presa de possessió com "la primera dona a ocupar el càrrec" de primera ministra del país.

Von der Leyen, en un missatge del seu compte de Twitter, ha expressat el seu desig de mantenir "una cooperació constructiva" amb el nou govern de Meloni.

Per la seva banda, el president del Consell Europeu, Charles Michel, també ha expressat la seva voluntat de treballar amb la nova primera ministra italiana "en benefici d'Itàlia i la UE".

"Europa necessita Itàlia", ha declarat per la seva banda la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, que ha demanat un front unit contra els desafiaments de la Unió Europea i per donar suport a Ucraïna en la seva guerra amb Rússia.

Cal recordar que Meloni va esquivar recentment una temptativa de polèmica després d'unes declaracions de Berlusconi en les quals el magnat presumia de la seva amistat amb el president rus, Vladímir Putin. Meloni va sortir al pas deixant clar que el futur Govern italià serà europeista i defensarà el paper de l'OTAN.