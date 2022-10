El moment en què Xi Jinping va ordenar expulsar l'excap d'Estat xinès Hu Jintao amb guàrdies de seguretat | @ep

L'expresident xinès Hu Jintao va ser escortat aquest dissabte fora del recinte on se celebrava la cerimònia de cloenda del Congrés del Partit Comunista , un incident molt inhabitual.

Els mitjans estatals no van explicar els motius de retirar-los.

A Hu , de 79 anys i aspecte feble, li va ser ordenat per uns esbirros a deixar el recinte del Gran Saló del Poble de Beijin , on estava assegut a primera fila al costat del seu successor i actual cap del règim del país Xi Jinping.

A les imatges, es veu un escorta del règim intentant agafar del braç per la força l'expresident, però aquest es nega. L'home intenta llavors aixecar-lo per les aixelles, però el polític, que va liderar el país entre el 2003 i el 2013, continua resistint.

En aquell moment, Hu intenta agafar uns documents de la seva taula, que semblen pertànyer al líder del règim xinès. Xi Jinping els sosté amb fermesa.

Tot seguit, el funcionari manté una breu conversa amb l'expresident i finalment aconsegueix escortar-lo cap a la sortida.

Les autoritats no van donar cap explicació oficial als fets i no han respost a les peticions d'informació de l' AFP .

A l'aixecar-se, Hu Jintao manté un breu intercanvi amb Xi Jinping, que li respon sense mirar-lo, i amb el primer ministre Li Keqiang , a qui dóna una amistosa palmada a l'espatlla. Els altres assistents no semblen immutar-se.

L'escena es va produir poc després que entrés la premsa al recinte i just abans de la votació unànime d'uns 2.300 delegats del Partit Comunista xinesa per incloure el “rol central” de Xi Jinping als estatuts del partit.

Hu , que es va retirar el 2013, va aparèixer diumenge passat per a la cerimònia d'obertura del congrés amb un aspecte molt envellit i els cabells completament canosos.

Humiliació total

"Encara no és clar què ho va motivar, si va ser per contrarestar el poder de Xi o un moment desagradable per a una persona gran", va comentar Neil Thomas, analista d' Eurasia Group.

"A falta de més informació, és difícil treure conclusions sobre la relació entre aquest incident i la política xinesa", va afegir.

“Tant si va ser deliberat, com si patia, l'efecte és el mateix. Una total humiliació per a l'última generació de líders abans de Xi”, va tuitejar Alex White , un analista britànic que ha viscut a la Xina .

El dissabte a la tarda, el nom de “ Hu Jintao ” semblava censurat a la xarxa social Weibo. Només hi havia informacions de la vigília difosa per comptes oficials.

Xi Jinping , de 69 anys, ha de ser confirmat aquest cap de setmana com a secretari general del partit, avantsala de la seva reelecció el 2023 com a líder del règim del país, en un inèdit tercer mandat.

Des de la seva arribada al poder a finals del 2012, Xi ha anat acumulant poder a la segona potència mundial i ha enfortit l'autoritat del règim.