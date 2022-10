Xi Jinping aconsegueix un històric tercer mandat com a secretari general del PCX amb un control absolut | @ep



El president de la Xina, Xi Jinping, ha estat ratificat aquest diumenge com a secretari general del XX Comitè Central del Partit Comunista de la Xina per a un tercer mandat sense precedents que el consolida com a líder indiscutible del país, al final d'un congrés on el mandatari ha presentat en societat el seu nou nucli dur de govern.



El Comitè Permanent del Partit comprendrà noms com Wang Huning , considerat un dels màxims exponents de la ideologia del president xinès, o Zhao Leji, cap de la Comissió Central d'Inspecció Disciplinària , el principal organisme de control anticorrupció del partit.



Amb ells estaran els caps del partit a Canton, Li Xi; a Xangai, Li Qiang; i Pequín, Cai Qi, amb qui fins avui era el director de l' Oficina General del Partit (màxim òrgan d'informació interna), Ding Xuexiang.



L'agència oficial de notícies Xinhua situa a més Li Qiang com a segon a l'escalafó general del partit, cosa que el converteix en el primer ministre designat del país una vegada el seu predecessor, Li Keqiang , abandoni el càrrec l'any que ve.



Al costat del primer ministre deixaran la política noms destacats com els responsables del Congrés, Li Zhanshu, o de la Conferència Consultiva, Wang Yang, pel que fa a tots els efectes d'una substitució total de la cúpula de poder que pràcticament elimina qualsevol veu dissident.