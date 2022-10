Rishi Sunak anuncia oficialment la seva candidatura a primer ministre del Regne Unit | Insatgram



L'exministre de Finances britànic Rishi Sunak ha anunciat aquest diumenge la seva candidatura a la prefectura del Partit Conservador i, com a conseqüència, al càrrec del primer ministre del Regne Unit, en la seva incorporació a una carrera en què parteix com un dels grans favorits per a succeir Liz Truss després de dimetre aquesta setmana.



"Regne Unit és un gran país però ens enfrontem a una profunda crisi econòmica. Per això em presento per ser el líder del partit Conservador i el vostre primer primer ministre", ha anunciat al seu compte de Twitter .



"El meu desig", ha afegit, "és arreglar l'economia, unir el partit i complir les expectatives del nostre país" abans de prometre "integritat, professionalitat i responsabilitat a tots els nivells del Govern".



L'exministre, de 42 anys i antic analista de Goldman Sachs , va assumir el càrrec el febrer del 2020 i immediatament va haver de dirigir l'economia del Regne Unit enmig dels processos de quarantena. Precisament el juny d'aquest any va ser multat per la policia per violar les regles de confinament.



Sunak ha de presentar ara els avals d'un centenar de diputats conservadors a la Cambra dels Comuns dilluns que ve per certificar la seva participació; una xifra pràcticament garantida segons les estimacions de tots els mitjans britànics.



L'exministre es postula al càrrec enmig d'un cisma al partit en què desenes de diputats han declarat el seu suport a l' exprimer ministre Boris Johnson , que va dimitir fa només quatre mesos.