El Papa demana "per la unitat i la pau d'Itàlia" després de començar el Govern de Meloni | @ep

El Papa Francesc ha demanat una oració "per la unitat i per la pau d'Itàlia", que afronta el primer dia del Govern de Giorgia Meloni , que s'estrena com a primera ministra.

"Avui, a l'inici d'un nou Govern , preguem per la unitat i la pau d' Itàlia ", ha assenyalat el Pontífex després del prec de l' Àngelus d'aquest diumenge.

La líder de Germans d'Itàlia, Giorgia Meloni, ha rebut aquest diumenge de mans del ja exprimer ministre Mario Draghi la simbòlica campaneta que remata la cerimònia de traspàs de poders i acaba de ratificar-la com a primera ministra del país.

El nou Govern italià, el més dretà des de la postguerra, s'ha format gràcies als suports de La Lliga i Forza Italia , la formació de Silvio Berlusconi.

Alhora, el Pontifice ha compartit la seva preocupació per la "persistent" situació del conflicte a Etiòpia i ha recalcat que "la violència no resol les discòrdies, sinó que augmenta les tràgiques conseqüències", per la qual cosa ha fet una crida "als que tenen responsabilitats polítiques perquè cessin els patiments de les poblacions inermes i perquè es trobin solucions justes per a una pau duradora al país".

En aquest sentit, ha lamentat les inundacions que s'han registrat els últims dies a l' Àfrica i que, segons UNICEF , en el cas de Nigèria , més de 2,5 milions de persones necessiten ajuda humanitària i s'han desplaçat a 1,3 milions nens, mentre que almenys 600 persones han perdut la vida.

"Estic a prop dels milions de desplaçats i espero un compromís més gran comú per evitar aquestes situacions", ha sentenciat el Papa Francesc.