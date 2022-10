Foto: Europa Press



L'exprimer ministre britànic Boris Johnson ha anunciat la seva renúncia al lideratge del Partit Conservador i, per tant, a tornar a ser el cap del Govern britànic.

Johnson ha explicat que no ha aconseguit arribar a un acord amb els altres dos contendents, Rishi Sunak i Penny Mordaunt, després de "contactar" amb ells amb la intenció d'aconseguir una col·laboració pel bé del país, cosa que finalment no ha estat possible.

L'exmandatari ha afirmat que l'"atreia" la idea de presentar-se pel suport que tenia d'altres conservadors. "No pots governar amb eficàcia a no ser que tinguis un partit unit al Parlament", ha apuntat. "Em temo que el millor que puc fer permetre que la meva candidatura avanci i comprometre el meu suport a qui ho aconsegueixi", ha indicat Johnson, segons recull Sky News .

Johson ha explicat que ha superat “el molt alt llistó de les 102 nominacions”. "Crec que tinc molt per oferir, però em temo que senzillament no és el moment adequat", ha afegit Johnson. Havia de presentar el suport formal d?un centenar dels 357 diputats conservadors abans d?aquest dilluns a les 2 del migdia.

La retirada de Johnson deixa el camí expedit per a Sunak, que compta amb el suport públic de 140 diputats, mentre que Mordaunt amb prou feines arriba a 24. Durant la jornada de diumenge altres pesos pesants considerats afins a Johnson han donat el seu suport a Sunak.