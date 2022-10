Foto: Reuters

És un dels protegits de Xi Jingping i excepte sorpresa majúscula, es convertirà en el primer ministre de la Xina el 2023 . Li Qiang és una de les figures que han sortit més reforçades del Congrés del Partit Comunista, ja que ha estat designat com a número dos en la jerarquia de la formació.

Li Qiang forma part del Politburó del PCC i recentment ha estat criticat per la seva decisió de bloquejar Xangai per les mesures sanitàries del coronavirus. Aquesta decisió va provocar que els prop de 25 milions d'habitants de la ciutat tinguessin dificultats per accedir a serveis bàsics com l'atenció mèdica i que també hi hagués problemes d'abastament . Aquest tancament va durar dos mesos.

No és la primera vegada que una de les persones que havia estat a càrrec de Xangai ocupi el càrrec de primer ministre, però en el cas de Li Qiang, no tenia experiència al govern central ocupant posicions com la de viceprimer ministre, cosa que sí van tenir els seus predecessors.