Diversos cables de fibra òptica a Europa han patit atacs les últimes hores: dos a prop d'Escòcia i tres a França, segons ha informat Eldiario.es . Aquests tres incidents, gairebé simultanis, han causat problemes en l'accés a Internet de milers d'usuaris en aquests països, i fins i tot han arribat a afectar les xarxes d'altres continents.

Segons els mitjans francesos, dilluns passat es va tallar un cable de fibra subterrani que connecta el nord d?Europa fins a Marsella a Aix-en-Provence. A causa d'aquest tall, es van interrompre connexions a Europa, Àsia, Amèrica del Nord, ia les direccions Marsella - Lió, Marsella - Millan i Marsella - Barcelona.

En un món totalment connectat a través de les xarxes, tallar els cables que garanteixen la connexió a Internet pot ser un veritable desastre per a un país. Aquests talls, que no són els primers que s'han produït aquest any, han cridat l'atenció dels experts per la seva freqüència. Alguns creuen que darrere podria estar Rússia, que utilitzaria aquests talls com a arma híbrida.

Tot i això, també hi ha altres causes que justifiquen el tall d'aquests cables de fibra. En molts casos, es produeixen per intervencions danimals o àncores de vaixells. El que ha sorprès aquesta vegada ha estat la freqüència.

CATALUNYA AVANZA EN LA CONEXIÓN DE FIBRA

En aquest context de sabotatge de connexions, Meta ha anunciat l'arribada del cable submarí 2Africa a Espanya. El grup s'ha associat amb AFR-IX telecom per amarrar el cable a Barcelona Cable Landing Station, una estació d'aterratge de cables submarins ubicada a Sant Adrià del Besòs.

Aquest cable submarí serà el més llarg que s'ha desplegat fins ara i donarà servei a comunitats que depenguin d'Internet per prestar serveis, segons recull El Nacional.

L'exvicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró , ha assistit aquest dimarts a l'arribada del cable: