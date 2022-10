Vladimir Putin @ep

Un alt funcionari nord-americà va dir a The New York Times que hi va haver "desenvolupaments nous i preocupants" relacionats amb l'arsenal nuclear de Rússia dimarts. El funcionari, que va demanar romandre a l'anonimat, no va proporcionar més detalls, segons l'informe.

L'informe arriba quan Rússia acusa Ucraïna de preparar-se per fer servir una bomba bruta o fins i tot una bomba nuclear a mesura que avança la contraofensiva ucraïnesa al sud i l'est del país. Els reclams han generat preocupacions que Rússia podria estar preparant un atac de “bandera falsa” per justificar una escalada de mitjans.

Ucraïna va dir dimarts que les persistents afirmacions russes que Kíev planeja detonar una bomba bruta feien semblar que el mateix Moscou planejava fer una operació de bandera falsa, i que Ucraïna mai ha tingut plans de desenvolupar una bomba bruta.

"Si Rússia truca i diu que suposadament Ucraïna està preparant alguna cosa, significa una cosa: Rússia ja ha preparat tot això", va dir el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky , en un discurs en vídeo.

El consell de seguretat nacional de la Casa Blanca també va rebutjar les afirmacions de Rússia. "El món veuria a través de qualsevol intent d'utilitzar aquesta acusació com a pretext per a una escalada", va dir un comunicat.