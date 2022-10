Jair Bolsonaro, actual president del país i candidat a la reelecció / @EP



El Tribunal Superior Electoral (TSE) del Brasil ha ordenat investigar l'equip de l'actual president del país i candidat a la reelecció, Jair Bolsonaro , per presumptes irregularitats a la campanya electoral per a la segona volta en què s'enfronta a l'exmandatari Luiz Inácio Lula da Silva el 30 doctubre.



El jutge Alexandre de Moraes ha pres aquesta decisió, després que negués la sol·licitud de Bolsonaro (PL) d' investigar les emissores de ràdio per donar suposadament preferència al seu oponent Lula da Silva, ja que el magistrat al·legava manca de proves, informa el portal brasiler G1.



En negar la sol·licitud, Moraes ha afirmat que aquesta actuació per part del candidat presidencial planteja un presumpte frau en vigílies de les eleccions "sense base documental creïble, mancant, per tant, un mínim indici de prova", en no presentar el número específic d'estacions i insercions que serien objecte de denúncia.

Les ràdios, a les quals l'equip de Bolsonaro havia acusat d' amagar l'emissió de la propaganda oficial , van indicar que no havien rebut el material. Mentrestant, el Tribunal va indicar que són els mateixos partits els que s'han d'encarregar de regular la publicació de la propaganda.



Bolsonaro, per la seva banda, ha carregat dimecres a última hora a les portes del Palau da Alvorada per criticar Moraes i ha anunciat que planeja apel·lar la decisió perquè té "proves irrefutables de la manipulació" i, per tant, el cas "no està tancat".

" Anirem fins al límit , pel que fa al que permet la Constitució, i demostrarem el que mostren les nostres auditories, que hi ha realment una disparitat", ha declarat.



El líder del Partit Liberal ha acusat el TSE de manipular el resultat de l'elecció de diumenge a favor de Lula. "Som víctimes una vegada més, hem comprovat interferència contra nosaltres: això és manipulació d'eleccions", ha denunciat.