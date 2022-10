Prova PCR a Wuhan, Xina / @EP



Les autoritats xineses ha ordenat el confinament d'un barri de la ciutat de Wuhan on viuen unes 900.000 persones , en un clar exemple que Pequín no està disposat a renunciar a la seva política de 'casos zero' per contenir la pandèmia de COVID-19 a malgrat les restriccions socials i econòmiques que comporta.



Des d'aquest dimecres, tots els habitants del districte de Hanyang hauran de romandre a casa seva, ha explicat una portaveu sanitària en declaracions a l'agència Bloomberg. Un altre dirigent ha explicat que la mesura durarà almenys fins diumenge i implicarà també el tancament d?establiments no essencials.



El confinament, que ja ha derivat en la instal·lació de barreres als límits del districte, arriba després de la confirmació dimarts de 18 casos de coronavirus.

El recent congrés del Partit Comunista de la Xina va servir, a més de concedir al president Xi Jinping un tercer mandat, per reafirmar la política de 'casos zero'. El gegant asiàtic, on suposadament es va originar el virus el 2019, es manté com el país més restrictiu a hores d'ara de tot el món.