Vladimir Putin @ep

El president rus, Vladímir Putin , ha explicat aquest dijous que per a Rússia no té sentit "polític ni militar" un possible ús d'armes nuclears a Ucraïna, alhora que ha destacat que les amenaces sobre l'ús d'aquest tipus d'armament són estratègies de Occident.



En aquest sentit, ha recordat que l'únic país que ha fet servir armes nuclears ha estat els Estats Units. " L'era del domini occidental al món s'està esvaint ", ha dit, afegint que estem en un "punt d'inflexió", ja que és la dècada "més perillosa" des de la Segona Guerra Mundial.



Putin ha posat sobre la taula també que "mentre existeixin les armes nuclears "sempre hi ha el perill del seu ús", encara que els països occidentals, amb les seves "provocacions", forcen la tesi que Moscou utilitzarà aquest tipus d'armament per a " influir" en els seus "amics, aliats i en els estats neutrals".



Així, el mandatari rus ha defensat durant una reunió plenària del fòrum de discussió internacional Valdai, segons ha recollit l'agència de notícies TASS, que aquesta estratègia per part d'Occident és "molt primitiva".



Putin també ha ressaltat, en el marc de les seves crítiques als països aliats, que Occident juga en un “joc perillós, sagnant i brut”. Així, ha dit que l'exprimera ministra del Regne Unit Liz Truss estava "boja" quan va parlar sobre la possibilitat que Moscou utilitzés aquest tipus d'armament.



El mandatari rus ha tornat a reiterar que des de Moscou no "han dit mai res" per "la seva pròpia iniciativa" sobre el possible ús d'armes nuclears per part de Rússia. "Només insinuem les declaracions fetes pels líders dels països occidentals", ha dit.



“ Rússia no està desafiant les elits d'Occident. Rússia simplement està defensant el seu dret a existir i desenvolupar-se lliurement. Al mateix temps, nosaltres mateixos no ens convertirem en una mena de nova potència hegemònica ”, ha teoritzat.



Alhora, ha explicat que "qualsevol crítica" envers els seus "oponents" es percep com "les maquinacions del Kremlin" o la "mà del Kremlin". "(Occident) nega la sobirania dels països i pobles, la seva identitat i singularitat", ha afegit.



D'altra banda, Putin ha qualificat d'"escandaloses" les explosions als gasoductes Nord Stream arran de les explosions registrades a finals de setembre al tram 2 i que també van afectar el Nord Stream 1.



SOCIETATS TRADICIONALS



La Duma de l'Estat de Rússia ha aprovat aquest dijous en primera lectura una reforma per endurir la llei que prohibeix la "propaganda" LGTBI, de manera que es penalitzarà la defensa de relacions sexuals no tradicionals davant de qualsevol grup d'edat --no només davant menors-- i es limitarà la informació que renegui dels "valors familiars".



Durant la trobada, Putin ha defensat que “la base de la civilització mundial són les societats tradicionals ”. En aquest sentit, ha assenyalat que Occident té dret a "dotzenes de gèneres i desfilades gai", però no els hauria d'intentar inculcar a altres països que vulguin anar "en una altra direcció".



"Per descomptat, s'ha de garantir el dret d'aquesta minoria occidental a la seva pròpia diversitat cultural, certament ho vull emfatitzar. Ha de ser tractat, per descomptat, amb respecte", ha dit pel que fa a la situació de la comunitat LGTBI a Europa, tal i com com ha recollit l?agència de notícies Interfax.



Amb aquesta nova llei, les autoritats russes endureixen els criteris establerts en una llei del 2013 que ja va ser durament criticada per les organitzacions defensores dels Drets Humans, que ara alerten d'un reforçament de posicions conservadores a Rússia aprofitant la guerra d'Ucraïna.



La directora d'Amnistia Internacional per a l'est d'Europa i Àsia central, Marie Struthers, ha lamentat la "nova era de repressió" que viu Rússia, que ha portat no només a "privar la població LGTBI del dret a la llibertat de discriminació" ", sinó a fomentar-ne la discriminació i fins i tot "crims d'odi".