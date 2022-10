El líder nord-coreà. Foto: DPA

Corea del Nord ha llançat aquest divendres 28 d'octubre dos nous míssils balístics en direcció al mar del Japó , també conegut com a mar de l'Est, en resposta a les maniobres militars de Corea del Sud a la ciutat de Pohang .

L'Estat Major Conjunt sud-coreà ha informat del llançament de dos projectils de curt abast disparats des del comtat nord-coreà de Tongcheon cap al mar del Japó entre les 11.59 i les 12.18 hores (hora local), ha recollit Yonhap.

Tot i que les Forces Armades de Corea del Sud no han determinat encara les especificacions del llançament com l'abast, l'altitud i la velocitat dels míssils, sí que ha apuntat que aquests han estat disparats poc després que finalitzés l'entrenament de defensa nacional anual de Hoguk, un exercici de maniobres a gran escala iniciat per l'Exèrcit sud-coreà el dia 17 d'octubre passat.

Abans del llançament d'aquest míssil, el mitjà de propaganda de Corea del Nord Echo va denunciar l'entrenament de defensa com "un acte de confrontació imprudent que augmenta la inestabilitat militar i el perill a la península de Corea".