El president ucraïnès, Volodimir Zelenski / @EP

El president ucraïnès, Volodimir Zelenski, ha commemorat aquest divendres el 79è aniversari de l'alliberament del país de les tropes nazis assegurant que Rússia "fugirà" d'Ucraïna com fan "tots els ocupants", afirmant a més que els ucraïnesos saben que "la nit més fosca es converteix en l'alba”.



"El dia de l'alliberament d'Ucraïna dels nazis el dia 247 de la guerra es converteix en un símbol: el resultat de la nostra lluita és definitivament l'alliberament de la nostra Ucraïna (...). En el futur, Jerson, el Donbàs , Lugansk, Crimea. La nostra terra sempre es torna lliure i la resistència es converteix en orgull", ha afirmat el mandatari ucraïnès en el seu discurs diari a la població ucraïnesa.

Zelenski ha sostingut que en aquests gairebé 80 anys "la forma del mal ha canviat" i que aquest "sempre comença de la mateixa manera": "Els invasors es diuen a si mateixos llibertadors i la invasió de l'Exèrcit és 'en defensa pròpia'" .

En aquest sentit, el cap d'estat ucraïnès ha ressaltat que, com fa vuit dècades, el poble ucraïnès “s'aixeca per la defensa de la terra natal”.

Tot i això, ha assegurat que les invasions estrangeres a Ucraïna sempre acaben "de la mateixa manera" i que els criminals de guerra es converteixen en acusats.



"La destrucció es converteix en reparació. L'equip enemic es converteix en exhibicions de museu. Les gestes dels avis es converteixen en les victòries dels néts", ha augurat Zelenski.

Per això, ha animat la població ucraïnesa a resistir sostenint que "el segon Exèrcit del món serà cada vegada més petit" i que les pèrdues de l'enemic "seran cada vegada més grans".



"Estic segur que la propaganda hostil no funciona, les provocacions no funcionen, les amenaces no espanten. Qualsevol hivern dur no ens espantarà. Sabem que la nit més fosca es converteix en l'alba (...). Els temps més foscos per a nosaltres no són sense llum, sinó sense voluntat”, ha finalitzat Zelenski.