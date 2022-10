Vñadimir Putin amb Sergei Xoigú @ep

El ministre de Defensa rus, Serguei Xoigú, ha anunciat aquest divendres la fi de la mobilització parcial decretada pel president rus, Vladímir Putin, en plena guerra a Ucraïna després de reclutar unes 300.000 persones.

"L'enviament de ciutadans convocats per a la mobilització s'ha completat avui. S'ha aturat la notificació als ciutadans. No s'estudien tasques addicionals", ha precisat el titular de Defensa rus, tal com ha informat l'agència de notícies Interfax.

Segons les dades facilitades per Xoigú, uns 82.000 russos han estat mobilitzats fins al front ucraïnès. Rússia només continuarà reclutant tropes acceptant voluntaris i candidats per al servei militar amb contracte.