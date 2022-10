El periodista polonès i Premi Princesa d'Astúries de Comunicació i Humanitats 2022, Adam Michnick, durant la seva intervenció al 'Taller amb futurs periodistes', a l'IES Roces, de Gijón / @EP

El Premi Princesa d'Astúries de Comunicació i Humanitats 2022, Adam Michnik, va alertar dels riscos que el president de la Federació de Rússia, Vladímir Putin, guanyés la guerra contra Ucraïna, en augurar que es convertirà en un país "autoritari i perillós per tothom”.

"Putin ha de fracassar" , ha expressat Michnick, en resposta a diversos estudiants de diferents parts d'Astúries durant el 'Taller amb futurs periodistes', celebrat a l'IES Roces, emmarcat a la Setmana dels Premis Princesa d'Astúries.

Per ell, les accions de Putin van encaminades a posar en perill la democràcia europea i va apuntar que no sap si guanyarem o perdrem, però té clar que cal defensar la democràcia. L'escriptor polonès va ser molt contundent en descriure Putin com un "gàngster psicòpata" que té una idea de Rússia "autoritària i imperial". De fet, segons la seva opinió, si Putin guanya a Ucraïna no pararà en aquest país i podria estendre la seva invasió a altres com Polònia.

De Putin va assenyalar que en un parell d'ocasions que va parlar fa anys amb ell, va pensar en aquell moment que era algú racional , però es va equivocar. Alhora, ha indicat que des que va esclatar el conflicte no ha visitat Ucraïna, si bé hi té "moltíssims" amics, però també a Rússia. Per aquest motiu, es va declarar "ucraniofil" i "rusòfil antiputinista".

En aquesta línia, ha assegurat que és del costat de tots aquells russos que s'atreveixen a oposar-se contra la "criminal" invasió de Putin. A més, va afegir que l'únic llenguatge que entén aquest és "el poder". "Admiro enormement la resistència d'Ucraïna", va apuntar.

A més, va considerar que el fet que Rússia faci gairebé un any que perdi la guerra a Ucraïna suposa la caiguda de la imatge que es tenia d'aquest país. Va reiterar en aquest sentit, que amb tot el seu cor recolza la lluita d'Ucraïna i desitja el millor a la Rússia democràtica. "Crec que Putin s'ha estès a si mateix un parany", va opinar sobre el bombardeig a Kíev.

D'altra banda, va exalçar la tasca del periodista , el qual, a la seva manera de veure, sempre ha de defensar la veritat i la llibertat. També va aplicar el principi de solidaritat amb altres mitjans contraris a la seva ideologia, en assenyalar que una societat sana ha de tenir diferents punts de vista.

Sobre els seus inicis, ha confessat que és periodista "per casualitat", dins de la feina de casa en l'oposició a la dictadura polonesa, que ja li han suposat 33 anys de trajectòria professional. Pel que fa a la lluita des de l'oposició, ha vist similituds amb Espanya, i ha reconegut que des de Polònia envejaven que en aquest país hi hagués un rei i en el seu no.

Tot i això, ha confessat que avui observen Espanya "amb certa preocupació", i ha comentat que a tots els països es veu "cert populisme". Tot i així, va animar a ser positius. Preguntat per la censura , va indicar que aquesta va ser una experiència que va viure tota la seva generació durant els temps de la dictadura, cosa que el va portar a haver d'escriure sota pseudònim perquè tenia prohibit signar textos. Tot i això, també va tenir oportunitat d'escriure a la premsa clandestina ia la de països occidentals amb llibertat.

Cosa diferent, segons ell, és que hi hagi textos que no se'ls hagin acceptat perquè no coincidien amb la línia editorial del diari , cosa que ell aplica també com a editor. Com a exemple, ha explicat que va rebutjar publicar un text en què es deia que una ciutat ucraïnesa era defensada per feixistes. Per a ell, publicar aquest text seria fer servir el llenguatge de la propaganda de Putin.

Respecte a la censura, va apuntar que, per burlar-la, de vegades es recorria a canvis de nom i temps, i per parlar, per exemple, de la repressió a Polònia, se'n parlava dient que era d'Espanya.

Per sort, segons ell, va sorgir una premsa clandestina , si bé era perillós publicar-hi. Fins i tot es pagava amb penes de presó. "Si un està lluitant per la llibertat del país i la llibertat d'expressió, deu estar disposat a córrer aquests riscos ", va defensar Michnick, que ell mateix va passar un temps a la presó.

A parer seu, avui els riscos són altres, com la comercialització dels mitjans . Per ell, per una banda estem "autènticament inundats" de notícies falses, que, segons ell, és la tècnica de Putin, i, de l'altra, opera certa idea que és un negoci, per la qual cosa hi ha temes que no es publiquen perquè no es creu que es vendran bé.

Michnick es va mostrar, en aquest cas, contra la comercialització de la informació. "El benefici financer no pot ser l'únic criteri per a la premsa", va opinar. En aquesta línia, va reivindicar que els periodistes tenen dues obligacions, “ defensar la veritat i la llibertat ”. Si t'apartes d'això, estàs traint la professió, a la seva manera de veure.

D'altra banda, ha remarcat que el periodista té l'obligació d'escriure la veritat sobre qualsevol cas de violació dels drets humans, no només per ideals, "també pel nostre interès", ha sostingut.

DEFENSA DE LA DEMOCRÀCIA

Per ell, els periodistes són els que avisen dels perills . És per això que quan s'escriu que la Unió Europea està amenaçada per forces d' extrema dreta i extrema esquerra , s'està avisant que ens hem de defensar.

Sense els periodistes, la societat, segons ell, no podrà veure ni escoltar. Ha vist important, per aquest motiu, tenir el valor per avisar de totes les veus que s'aixequin en contra de la tolerància o la democràcia.

Pel que fa al guardó dels Premis Princesa , ha apuntat que no creu que s'ho ha merescut, encara que creu que va destinat a tot un bàndol dels demòcrates i en concret al seu diari 'Gazeta Wyborcza'.

En tot cas, va apuntar que és molt important per a algú que com ell va passar la prova de presó i dels alts salons de la política, sabent que havia de ser independent.

Sobre les notícies falses, va ser contundent en afirmar que cada dia escoltem mentides. Tot i això, creu que les que s'usen per Putin arriben a un punt que ja ningú o molt pocs se la creuen.

Dit això, va indicar que les mentides més perilloses no són les que s'expliquen durant una dictadura, sinó en una Democràcia. Va posar d'exemple l'atemptat a l'aeroport de Barajas (Madrid), que inicialment es va atribuir a ETA però va ser obra dels islamistes. Aquesta, segons la seva opinió, "és el tipus d'informació falsa més perillosa, perquè desorienta les persones". Amb tot, el periodista polonès va reivindicar que millor és estar del costat de la veritat i perdre, que del costat de la mentida i guanyar, al seu parer.

D'altra banda, sobre el moviment antieuropeista, ha opinat que és un "perill", però ha recalcat que ve tant del costat de la ultradreta com la ultraesquerra. Un perill ens pot tornar als anys 30, a una situació que va ser "tràgica" i que no li agradaria "res" que tornés a passar a Europa.

"La UE no és un ideal", va recalcar Michnick, que ho veu com el millor que ha passat al continent europeu els últims 300 anys. Ha advertit, a més, que la fi del moviment antieuropeista és el ' Brexit ', i ha assenyalat que és clar que al Regne Unit veuran que va ser un "gran error". Va animar, per això, a defensar la UE i la democràcia.

D'altra banda, va dir preferir posar-se al costat de les dones que lluiten contra el patriarcat. Michnick va veure què passa a l'Iran com una "injustícia" tal, que les dones es mereixen "tot el nostre suport".