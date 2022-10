Preocupació al cercle proper de Putin pel seu estat de salut | @ep

La preocupació dels familiars del mandatari rus ha crescut els últims dies pel fet que la seva "prima i tos persistent" s'estigui notant cada vegada més i això pugui alarmar les elits russes en veure'l com un "signe del ràpid deteriorament de la salut" del líder", segons indica el diari britànic The Mirror , que cita una font de l'entorn de Putin .

En concret, es tracta del general SVR , que fa molt de temps que afirma que Putin pateix càncer —contradient així la versió oficial del Kremlin— , i ha assenyalat al seu canal de Telegram que el president rus ha perdut vuit quilos en els últims mesos.

A això cal afegir les informacions que assenyalen que el cap de setmana passat es va sotmetre a un examen mèdic, tot i haver estat fotografiat dies abans amb algunes de les tropes que han estat mobilitzades per combatre a Ucraïna , i fins i tot es va atrevir a disparar amb un rifle de franctirador.



Entre les imatges que es van difondre d'aquesta visita es pot apreciar una estranya marca al dors de la mà dreta de Putin que també ha aixecat tota mena d'especulacions al voltant de la seva salut, i alguns periodistes s'han aventurat a dir que podrien “ser marques d'una via intravenosa". Altres coresponsables han descartat aquesta possibilitat i han assenyalat que tan sols es tracta de l'angle de la fotografia respecte a les seves boniques venes.

Aquesta setmana, Putin va tenir una altra reunió de treball presencial amb el viceprimer ministre Dmitry Txernyxenko, en què es va poder apreciar que va tossir breument. Segons aquest general, "tant Putin com els seus familiars, així com els metges, estan preocupats pels atacs de tos del president, així com per les nàusees constants i la falta de gana a causa de la medicació pel tractament oncològic", ha escrit al seu canal de Telegram.