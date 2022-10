Assassinen Reginaldo Camilo dos Santos, dirigent del partit de Lula da Silva dos dies abans de les eleccions al Brasil | @ep

L'exregidor Reginaldo Camilo dos Santos , conegut com Zezinho del PT , i un dels principals coreligionaris de l'expresident Luiz Inácio Lula da Silva al municipi de Jandira, va ser assassinat a trets aquest divendres, a només dos dies de les eleccions presidencials d'aquest diumenge al Brasil tal com ha informat Público .

El polític, que va ser postulat pel Partit dels Treballadors (PT) de Lula a candidat a diputat federal per l'estat de Sao Paulo a les eleccions legislatives del 2 d'octubre passat, va ser tirotejat per un desconegut des d'un vehicle que se li va acostar quan estava pròxim a la seva residència divendres a la tarda, van informar fonts policials.

Tot i que la Policia Civil de Sao Paulo encara no va identificar sospitosos ni motius del crim, no descarta que pugui ser una represàlia política pel fet que Zezinho del PT venia denunciant diferents corrupteles a Jandira, un municipi de la regió metropolitana de Sao Paulo, la més ciutat brasilera. Per part seva, la Guàrdia Civil Metropolitana també ha manifestat que es desconeix el mòbil del crim.