Lula da Silva o Bolsonaro: el Brasil se la juga en una segona volta molt ajustada | Leco Viana/TheNEWS2 via ZUMA Pre / DPA

El Brasil se la juga aquest diumenge en unes eleccions molt ajustades. Arriba la segona volta on Lula da Silva o Jair Bolsonaro es coronessin com el proper president del país. Les enquestes donen com a guanyador a Lula . Però l'última, publicada per Datafolha , indica un marge més ajustat que en sondejos anteriors per a una possible victòria de l'expresident: un 49% d'intenció de vot per a Lula i un 45%, per a Bolsonaro .

Aquest diumenge, més de 150 milions de persones votaran entre dues opcions molt diferents. Una és una aliança socialdemòcrata que envolta Lula da Silva amb sectors polítics que fins i tot van ser adversaris en altres temps. D'altra banda, una extrema dreta encapçalada per Bolsonaro amb simpaties clares pels règims militars i que va fer de la crueltat una marca.

De moment, la majoria de les enquestes donen a Lula da Silva com a guanyador per un marge molt ajustat. Si això succeeix, quin serà el següent moviment de Bolsonaro ? A l'últim tram de campanya, l'actual president del país va demanar a la justícia electoral que investigués el cas de les irregularitats en les publicitats electorals. El magistrat Alexandre de Moraes, president del TSE, va rebutjar la sol·licitud. I aquest dimecres, tots els jutges d'aquesta instància van donar suport a la resolució.

Els analistes polítics suggereixen que Bolsonaro intenta trobar aquests dies un element que li permeti revertir l'avantatge del seu oponent. Apostaria així a crear les condicions del que la premsa ha definit aquí com “una tercera volta”. Seria una cosa semblant al que va passar als Estats Units el 6 de gener de 2021, quan partidaris de Trump van assaltar el Capitoli durant la certificació formal de la victòria de Joe Biden a les eleccions de novembre de 2020.

L'expresident Lula da Silva davant la inestabilitat que representa el seu adversari, es presenta com la possibilitat d'un Govern predictible, cosa que va aconseguir en el mandat anterior. Amb l'educació com a pilar central i la no-discriminació en l'accés al sistema educatiu dels més vulnerables com a motor d'una mobilitat social que va treure milions de pobresa.

En aquestes hores que queden de campanya, creix la sensació de derrota imminent entre els partidaris de Bolsonaro . Lula , que va presidir el país entre el 2003 i el 2010, va obtenir dimecres un suport fort del també expresident Fernando Henrique Cardoso . En un vídeo difós a través de les xarxes socials, el fundador del Partit Socialdemòcrata del Brasil va demanar: “Amics i amigues, vostès que van millorar la seva vida amb el Pla Real i creu al Brasil , voti al número 13 (el de Lula )” . Aquestes són les circumstàncies que envolten unes eleccions transcendentals per al Brasil i també per a Amèrica Llatina.