Una diputada del partit de Bolsonaro persegueix un home apuntant-lo amb un revòlver | @ep

La diputada del Partit Liberal brasiler Carla Zambelli , formació per la qual Jair Bolsonaro es presenta a la reelecció com a president aquest diumenge, ha perseguit un home pels carrers de Sao Paulo mentre l'apuntava amb una arma de foc fins a l'interior d'un bar .

Segons recull el diari O Globo els fets s'han desenvolupat després que la diputada escoltés un grup de persones corejar el nom de Lula en sortir d'un restaurant al carrer d' Alameda Lorena.

Els vídeos difosos en xarxes socials mostren com la diputada s'encara i intenta agredir un home després que aquest deixés anar "Demà, Lula" . L'home s'allunya i ella el persegueix, però la diputada cau a la vorera - encara que més tard ha mostrat el cop al genoll com a prova que ha estat agredida-.

Pel que sembla, segons recull el mig brasiler, un altre home del grup que també anava armat hauria començat a córrer portant la seva arma, i després s'ha sentit un xut. Tot i això, Zambelli continua la seva persecució al primer home fins a un bar proper, on li diu que es tiri a terra i un grup de persones ha intercedit.

La diputada ha publicat un vídeo a xarxes socials en què explica "la seva versió" on ha assegurat haver estat atacada per un home negre i haver traslladat a la Policia aquests fets. Pel que fa a la persecució, ha defensat que només intentava retenir l'atacant fins a l'arribada dels agents a la zona.

Per part seva, la Policia Militar ha confirmat que ha rebut un avís a les 16.30 hores d'una persona que havia estat "ofesa i empesa" per persones no identificades, "raó per la qual havia tret la pistola que portava".

Zambelli està autoritzada per portar una arma per la seva condició de diputada federal, però el Tribunal Superior Electoral del Brasil prohibeix civils i policies que no estiguin de servei el dia anterior a l'elecció de portar armes a menys de 100 metres d'un col·legi electoral.