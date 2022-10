Almenys 100 morts i 300 ferits a l'atac contra la seu del Ministeri d'Educació a la capital de Somàlia | @ep



El president de Somàlia, Hassan Sheikh Mohamud, ha confirmat aquest diumenge la mort de 100 persones mentre 300 més han resultat ferides per l'explosió gairebé simultània de dues bombes a la capital, Mogadiscio, just abans que homes armats protagonitzessin un assalt contra la seu del Ministeri d'Educació a la ciutat ; un atac reivindicat per l ?organització gihadista Al-Xabab.



Segons les autoritats, tot apunta que les explosions van ser provocades per dos cotxes bomba ubicats a prop de la seu del Ministeri en un atac que va començar al voltant de les 14.00, hora local. La segona, quan els serveis d'emergència i la població començaven a atendre els ferits de la primera detonació.



En un primer balanç, el portaveu policial Mohammad Dahir ha explicat que la majoria dels morts són civils, entre ells dones i nens. Molts dels ferits estan en estat crític. El portaveu ha indicat que almenys quatre atacants van irrompre al Ministeri i la seva situació es desconeix.



Des d'un primer moment, la policia ha responsabilitzat de l'atac Al-Xabab , la més activa del país i una de les més perilloses del continent. Segons les forces de seguretat, els gihadistes van provocar les dues explosions, abans d'entrar a la seu del Ministeri, segons fonts del diari 'Somali Times' , situada a Sobe Road , una zona molt transitada amb zones de comerç al seu voltant.



Entre les víctimes mortals hi ha el periodista Mohammad Isse Koona, de 29 anys, segons ha confirmat el Sindicat de Periodistes de Somàlia al seu compte de Twitter . Altres companys de professió han resultat ferits: el reporter Abdul Qadir, de Voice of America i el fotoreporter Faisal Omar, de l'agència Reuters , que es trobava menjant en un restaurant proper aconseguit per l'atac.