La Policia brasilera realitza més de 500 operacions per dificultar el vot en zones pro Lula | @ep

La Policia Federal de Trànsit del Brasil ha realitzat almenys 514 intervencions de fiscalització de vehicles que realitzaven transport públic per a electors aquest diumenge, quan se celebra la segona volta de les eleccions presidencials brasileres, en zones considerades favorables al candidat d'esquerra, Luiz Inácio Lula da Silva.

La PRF hi hauria així incomplit una ordre expressa del Tribunal Superior Electoral (TSE), segons les dades de control intern de la pròpia PRF citats per Folha de Sao Paulo'.

El president del TSE, Alexandre de Moraes, va prohibir el dissabte expressament que la PRF realitzés qualsevol operació relacionada amb el transport públic d'electors per no entorpir la votació.

Mentre es realitzaven aquestes operacions, desenvolupades principalment en el nord-est del país i denunciades pels propis electors en xarxes socials, Moraes ha instat el director de la PRF, Silvinei Vasques, a interrompre immediatament les tasques de fiscalització sota l'amenaça de multa de 100.000 reals per hora (uns 18.900 euros), suspensió de funcions i arrest.

El propi Vasques va publicar en la nit del dissabte en Instagram un post en suport a Bolsonaro que va esborrar posteriorment. "Voti 22. Bolsonaro president", resava el text.

El ministre de Justícia i Seguretat Pública, Anderson Torres, ha manifestat al Suprem Tribunal Federal la seva "perplexitat" per les informacions sobre l'actuació de la PRF per "utilitzar la màquina estatal per causar perjudicis al procés electoral".

També la coalició el Brasil de l'Esperança que representa a Lula ha respost la polèmica i ha demanat la detenció de Vasques i dels superintendentes regionals que no estiguin complint amb l'ordre del Tribunal Superior Electoral.

Per la seva banda, la presidenta del Partit dels Treballadors de Lula, Gleisi Hoffmann, ha instat els càrrecs polítics del PT a presentar-se en seu oficial per demanar ordre de presó contra els qui incompleixin el mandat judicial.