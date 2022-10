El parc d'atraccions Disney Resort de Xangai (Xina) ha tancat les portes aquest dilluns per sorpresa, ja que les estrictes mesures de prevenció contra el Covid-19 han obligat al tancament de les instal·lacions. Els visitants que són al seu interior no poden sortir fins que se'ls faci un test de coronavirus i donin negatiu.

Parc d'atraccions Disney a Xangai



La pàgina web del parc assegura que per "complir els requisits de prevenció i control de pandèmies", Xangai Disney Resort, inclosos Xangai Disneyland, Disneytown i Wishing Star Park, romandran tancats a partir del dilluns 31 d'octubre de 2022 "amb efecte immediat" ".



El parc temàtic reemborsarà o canviarà les entrades per als visitants que tingueren prevista la seva arribada els propers dies i se'ls avisarà quan es tingui una data d'obertura prevista.



Els altaveus del complex van avisar que el parc tancaria les portes de manera immediata a les 11.39 del matí (hora local). Tant el parc temàtic principal com les àrees circumdants, inclòs el seu carrer comercial, van quedar clausurades fins a nou avís per complir les restriccions del virus imposades per la Xina.



L'Ajuntament de Xangai va comunicar també a les seves xarxes socials la clausura del parc i l'obligació que els visitants i turistes es quedessin dins a l'espera del resultat de les anàlisis previstes. A més, qualsevol que hagi visitat el parc des de dijous 27 d'octubre passat haurà de fer-se la prova de Covid-19 tres vegades durant en tres dies, va assegurar el Govern.



En les últimes 24 hores s'han detectat deu nous casos de Covid entre veïns de Xangai --tots ells asimptomàtics-- , a més hi ha 34 casos més de persones procedents de l'estranger, dels quals només quatre mostren símptomes.



El parc ja va estar tancat durant tres mesos, fins al març del 2022 per un altre brot de Covid a la ciutat al començament d'any. Posteriorment es va obrir amb moltes restriccions, menys capacitat i menys empleats.



La Xina segueix amb la seva política de ' Zero Covid ' que passa per aïllar de manera radical tots els contagiats amb símptomes o sense, a més dels contactes propers. També es realitzen controls fronterers i proves PCR massives