La policia de l'Índia deté 9 treballadors de l'empresa a càrrec de la renovació del pont esfondrat | @ep

La policia de l'Índia ha detingut nou treballadors de l'empresa Oreva, encarregada de les tasques de renovació del pont penjant que es va esfondrar diumenge a Morbi, a l'estat de Gurajat, on almenys 141 persones han mort, 47 d'elles menors d'edat.

Els arrests han tingut lloc mentre la companyia s'enfronta a diverses acusacions per violar la normativa de seguretat i procedir a reobrir el pont abans d'hora, la qual cosa hauria provocat la tragèdia.

Oreva va deixar presumptament els aspectes tècnics de la renovació del pont en mans d'una empresa més petita amb un historial desconegut, Devprakash Solutions, segons informacions de la cadena de televisió NDTV.

Així, tal com han indicat els agents, els primers informes apunten al fet que Oreva va procedir a reobrir el pont cinc mesos abans del previst i sense comptar amb el certificat pertinent de les autoritats, com ha confirmat el responsable local, Morbi Sandipsinh Zala.

Els serveis d'aquesta empresa van ser contractats el passat mes de març i el pont havia estat reobert fa tan sols cinc dies, el 26 d'octubre. No obstant això, el contracte indicava que el pont havia d'estar tancat almenys durant vuit mesos o un any per fer-hi les tasques de manteniment pertinents.

Pel que sembla, alguns dels cables més vells no van ser substituïts en la renovació del pont, la qual cosa va poder afectar-ne l'estabilitat, apunten algunes fonts consultades per la cadena NDTV. No obstant això, el director general d'Oreva, Jaysukhbhai Patel, va declarar que havien reformat l'estructura íntegrament el dia de la inauguració i va pronosticar que aguantaria aproximadament una dècada.

No obstant això, els primers indicis de la investigació apunten al fet que el pont estava preparat per suportar el pes de 125 persones, una xifra molt inferior a les 500 que es creu que estaven a la plataforma quan es va produir l'esfondrament.

El laboratori forense de Gujarat ha aclarit que es van vendre més de 500 entrades per accedir al pont durant el dia de diumenge, la qual cosa va provocar l'amuntegament i la posterior caiguda.

Està previst que el primer ministre, Narendra Modi, visiti aquest dimarts Morbi en el marc del seu viatge de tres dies a Gujarat, on té previst celebrar diversos esdeveniments electorals. Modi ha promès que "mourà cel i terra" per donar resposta i ajuda als supervivents, ferits i familiars de les víctimes.