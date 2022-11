Els principals líders polítics d'Israel criden la participació al dipositar el vot | @ep



Els principals líders polítics d'Israel han dipositat aquest dimarts al matí els seus vots en unes eleccions parlamentàries que marcaran el futur polític d'un país marcat aquests últims anys per la inestabilitat política, amb crides generalitzades a la participació i algun encàrrec per a les previsiblement àrdues negociacions postelectorals.



L'actual primer ministre, Yair Lapid, ha apel·lat a la ciutadania a votar "pel futur del país", en exercir el seu dret en col·legi electoral de Tel Aviv , després de visitar la tomba del seu pare, que també va ocupar llocs de responsabilitat a el Govern .



El principal aspirant a desbancar-lo, Benjamin Netanyahu, també ha fet una crida als israelians a sortir a votar en uns comicis on la participació pot ser un factor determinant. "És un gran privilegi, sortiu i voteu", ha proclamat a Jerusalem, acompanyat per la seva dona, informen els mitjans locals.



També ha reivindicat les seves opcions de ser primer ministre l'actual responsable de Defensa, Benny Gantz , malgrat que els sondejos atorguen a Unidad Nacional uns deu escons. "Aquestes eleccions no van d'un gran partit, sinó del partit que pugui combatre millor la incitació, la divisió", ha esgrimit, en nom d'una tercera via.



Gantz pot ser determinant per al futur polític d'Israel, igual que l'ultradretà Itamar Ben Gvir , que ha fet pujar el seu Sionisme Religiós fins al tercer lloc en intenció de vot. Ben Gvir s'ha autodescartat com a primer ministre i, en canvi, ha reivindicat la seva importància perquè el de Netanyahu sigui “un govern totalment de dretes”.



Al marge de la disputa política roman el president d'Israel, Isaac Herzog, que en participar a les eleccions ha reinvidicat el "privilegi" que suposa un procés "lliure, net i igual". "Sense cap dubte, tots els vots importen", ha dit, en una altra crida a la participació.



Les autoritats han habilitat més de 100.000 col·legis electorals per a aquesta jornada, en què es repartiran els 120 escons que formen la Knesset (Parlament). Els sondejos no han vaticinat una majoria clara per a cap dels blocs, per la qual cosa previsiblement seran claus de nou les negociacions postelectorals.



Aquestes són les principals formacions:

– Likud: Partit de dreta, liderat per Benjamin Netanyahu, actual cap de l?oposició i exprimer ministre, el més longeu de la història d?Israel amb 15 anys al poder (1996-1999 i 2009-2021). Les enquestes indiquen que guanyaria a les urnes, amb entre 30 i 31 escons, encara que té difícil unir una coalició que el torni al poder. El bloc pro-Netanyahu s'estanca en els últims sondejos a 60 escons, a un de la majoria en una Knéset de 120.

– Yesh Atid (Hi ha Futur): Formació de centre, encapçalada per Yair Lapid, primer ministre en funcions i principal referent del bloc anti-Netanyahu, que va aconseguir formar el «Govern del canvi» que el va enderrocar el juny de 2021. Es consolidaria com segona força, amb entre 24 i 27 diputats, molt per sobre dels 17 dels darrers comicis. És l'alternativa més realista a Netanyahu, però el bloc es quedaria en 56 escons.

– Sionisme Religiós: Coalició de tres formacions d'ultradreta populista, liderada per Bezalel Smotrich. El segon a la llista és Itamar Ben Gvir, líder del partit Poder Jueu, abanderat del supremacisme jueu antiàrab en alça. Es consolida com la tercera força amb 14 escons, més del doble dels 6 que va obtenir el 2021, donant-li un paper clau per a la formació de govern del bloc pro-Netanyahu.

– Unitat Nacional: És una aliança de partits de centredreta conformada per Blau i Blanc, de l'actual ministre de Defensa, Benny Gantz, i Nova Esperança, de Guideon Saar, un desertor del Likud i ministre de Justícia. S'ubiquen al bloc anti-Netanyahu, però els analistes no descarten una possible aliança amb ell. Els sondejos li donen 11 escons.

– Shas: Partit ultraortodox que representa sefardites i mizrajíes, i advoca per un sistema d'educació religiosa finançat per l'Estat i una influència més gran dels manaments de la Torà en la societat i política israeliana. Es declara sionista. Donaria suport al bàndol pro-Netanyahu, amb qui ja han governat en el passat, i les enquestes li donen 8 escons.

– Judaisme Unit de la Torà (JUT): També ultraortodox, en aquest cas representant dels asquenazins. Aglutina la facció jasídica Unió d'Israel i Bandera de la Torà. Defensa postures semblants a Shas, però a diferència d'aquesta formació, JUT no és sionista i no té una opinió formal sobre l'augment dels assentaments a Judea i Samaria (Cisjordània). També recolza el bàndol pro-Netanyahu i els sondejos li donen 7 escons.

– Israel La nostra Llar: Formació de dreta laica, que té entre la base de votants els 1,3 milions de russoparlants. Se situa al bàndol anti-Netanyahu i el seu líder, Avigdor Liberman, va ocupar la cartera de Finances amb el «Govern del canvi», encara que en el passat va ser titular de Defensa i Exteriors a diferents governs de Netanyahu. L'arribada d'uns 40.000 refugiats de Rússia i Ucraïna que s'han nacionalitzat per les arrels jueves, li pot donar un impuls. Les enquestes li donen entre 6 i 7 escons.

– Laborisme: Partit de centreesquerra d'Israel, liderat per Merav Michaeli, abanderada del feminisme. Les enquestes li donen uns 5 escons, el pitjor resultat de la història del partit que va ser clau a la fundació de l'Estat d'Israel i al dominant durant dècades.

– Meretz: És el partit sionista més a l'esquerra de l'arc polític, defensor de les causes progressistes i socials, dels drets LGTB i que es defineix com a pacifista. És la formació no àrab més partidària de reprendre les negociacions amb els palestins i acabar amb el control israelià de Cisjordània. Davant la progressiva falta de suports, per a aquestes eleccions han recuperat com a candidata la seva antiga líder Zehava Galon. Els sondejos els donen entre 4 i 5 escons.

– Raam: Formació islamista que l'any passat es va convertir en el primer partit àrab a formar part d'un Executiu israelià. Proposa un model d'influència des de dins i té com a objectiu principal millorar les condicions de vida de la població àrab. El seu líder és Mansur Abbàs i els 4 diputats que li assignen les enquestes anirien per al bloc anti-Netanyahu.

– Hadash-Tal: Coalició de partits àrabs liderada per Ayman Odeh i que representa un segment de la minoria araboisraeliana menys pragmàtic que Raam, però ideològicament més moderat que la formació nacionalista Balad sobre el conflicte palestí-israelià. Les últimes enquestes li atorguen 4 escons, fregant el llindar, i és poc probable que doni suport a cap bàndol per formar govern.

– Balad: És el partit àrab amb les posicions respecte al conflicte amb tints més extremistes i nacionalistes i, igual que Hadah-Tal i Raam, advoca per la fi del control israelià de Judea i Samaria (Cisjordània). El seu líder és Sami Abu Shehadeh i les enquestes indiquen que no obtindria el 3,25% mínim de vots per entrar al parlament, però els últims sondejos sí que reflecteixen un augment progressiu dels seus suports, per la qual cosa podria haver-hi sorpreses.

– Llar Jueu: Formació de dreta que cerca representar l'ala menys radical dels votants del nacionalisme religiós. Està encapçalada per Ayelet Shaked, actual ministra d'Interior i que va heretar el lideratge d'aquesta facció després de la sortida recent de la política de l'exprimer ministre Naftali Bennett. Donaria suport al bloc de Netanyahu però segons les enquestes tampoc creuaria el llindar mínim de vots. EFE i Aurora