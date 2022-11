Míssil tàctic curt abast llançat corea nord/ @EP

La LLN és la línia de demarcació que marca el punt mitjà aproximat al mar entre Corea del Nord i Corea del Sud, però el Nord mai ha acceptat el límit. Dimarts, Corea del Nord va advertir que Corea del Sud i els Estats Units pagarien "el preu més horrible de la història" si continuaven amb els exercicis militars conjunts, vists com una amenaça vetllada d'ús d'armes nuclears.

La represàlia dels llançaments de míssils es produeix durant un període de dol nacional a Corea del Sud, després de la tragèdia a Seül el cap de setmana on van morir més de 150 persones en una estampida. Corea del Nord va disparar almenys 10 míssils en direcció est i oest dimecres, diuen funcionaris sud-coreans .

Almenys un dels míssils nord-coreans, llançat abans de les 09.00 hora local de dimecres, va aterrar a uns 26 quilòmetres al sud de la frontera, 57 quilòmetres a l'est de Sokcho i 167 quilòmetres al nord-oest de l'illa d'Ulleung. Va desencadenar sirenes d'atac aeri a Ulleung, on se'ls va dir als residents que evacuessin refugis subterranis. El llançament va ser recollit immediatament per les autoritats de Corea del Sud i el Japó, que ràpidament van condemnar l'escalada des de Pyongyang.

El president de Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, ho va qualificar com una "invasió territorial veritable", encara que el míssil va aterrar fora de les aigües territorials de Corea del Sud i va prometre una "resposta ràpida i ferma".

Gairebé tres hores després, el Sud va disparar tres míssils aire-terra de precisió des d'avions de combat cap a les aigües de la costa est de Corea del Nord.

Els trets són una marcada escalada a les hostilitats a tota la península aquest any, que ja ha estat testimoni de més de 50 llançaments de míssils des de Corea del Nord, inclòs un míssil balístic que va passar sobre el Japó. Dilluns, un submarí nord-americà de propulsió nuclear va arribar davant de les costes de Corea del Sud com a part dels exercicis conjunts dels Estats Units i Corea del Sud, que van començar a l'agost.