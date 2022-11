Els míssils comencen a ser una amenaça diària / @EP

Corea del Nord ha llançat aquest dijous de matinada un míssil balístic de mig abast i dos projectils de curt abast cap al mar del Japó , fent saltar les alertes aèries en diverses prefectures del nord de l'illa japonesa de Honshu, segons han informat les autoritats nipones .

El Ministeri de Defensa japonès ha revelat que Corea del Nord ha llançat un míssil de mig abast al voltant de les 7.42 hora local (23.42 hora peninsular espanyola) que ha caigut al mar del Japó, segons ha recollit NHK.

En un primer moment, la cartera de defensa ha anunciat que el projectil havia sobrevolat l'arxipèlag nipó , si bé després ha rectificat assegurant que finalment no havia estat així pel fet que el míssil havia fallat i hauria caigut algun lloc del mar del Japó després de haver volat 1.920 quilòmetres.



Tot i això, després del llançament del míssil, el Govern ha enviat alertes instantànies als ciutadans de les prefectures de Miyagi, Yamagata i Niigata, totes al nord de Honshu, l'illa principal de l'arxipèlag japonès.



Amb tot, dos míssils més de curt abast han estat detectats per l' Estat Major Conjunt de Corea del Sud , que ha detallat que han estat disparats a les 8.39 hores (00.39 hora peninsular espanyola) des de la localitat nord-coreana de Kaechon, al sud de Pyongyang .

JAPÓ, COREA DEL SUD I EUA CONDEMNEN ELS LLANÇAMENTS



Alts funcionaris del Japó, Corea del Sud i els Estats Units han qualificat els llançaments míssils per part de Corea del Nord com "un desafiament clar i seriós per a la comunitat internacional".



En resposta als tres míssils disparats aquest dijous , el director general del Ministeri d'Exteriors del Japó, Takehiro Funakoshi, ha conversat amb el representant especial del Departament d'Estat dels Estats Units per a Corea del Nord, Sung Kim, i amb el director general del Ministeri d'Exteriors de Corea del Sud, Kim Gunn, ha informat NHK.



Els tres representants han sostingut que "la sèrie de llançaments de míssils balístics" de dimarts i de dimecres són provocacions d'una freqüència i forma "sense precedents", i que representen " una amenaça greu i imminent per a la seguretat de la regió, inclosos el Japó i Corea del Sud".



També han acordat promoure "encara més" la cooperació en seguretat entre els seus països, reafirmant que continuaran treballant en estreta col·laboració per enfortir la implementació de sancions i respostes al Consell de Seguretat de l'ONU.



Aquests llançaments tenen lloc un dia després que Corea del Nord llancés gairebé una vintena de míssils cap al mar del Japó, dels quals un va sobrevolar la línia de demarcació marítima entre les dues Corees per primera vegada des de la guerra entre ambdós països, fent saltar les sirenes antiaèries en una de les illes sud-coreanes.



En aquest context, el 4 d'octubre passat Pyongyang va llançar un míssil balístic que va caure a l'oceà pacífic i que va sobrevolar el territori nipó, un fet que no passava des del 2017 i que va activar l'alerta al Japó.



L'ofensiva per part del Pyongyang escala encara més les tensions a la regió, després que les últimes setmanes Corea del Nord hagi llançat desenes de míssils balístics en assajos prohibits per resolucions del Consell de Seguretat de l'ONU , en resposta a les maniobres militars nord-americanes-coreanes que considera un assaig d'invasió.



Washington, així com l'Organisme Internacional d'Energia Atòmica (OIEA), han compartit les seves evidències sobre que és "probable" que Corea del Nord faci un assaig amb míssils nuclears , el primer des del 2017.