Marine Le Pen deixa el lideratge del seu partit, Agrupació Nacional | 2ep

El jove eurodiputat Jordan Bardella ha estat elegit avui per succeir la líder ultradretana francesa Marine Le Pen al capdavant del seu partit, Agrupació Nacional (RN, en francès) , i s'obre una nova era en aquest bloc ultranacionalista, que per primera vegada no hi serà encapçalat per un Le Pen.

L'elecció de Bardella -qui com a mà dreta de Le Pen partia com a favorit- es va votar al XVIII congrés de la RN , celebrat avui a la Maison de la Mutualité , un centre de conferències del districte cinquè de París .

Bardella va arrasar a l'escrutini i va aconseguir el suport d'un 85 % dels membres del partit, davant del 15 % recollit pel seu únic contrincant, Louis Aliot (alcalde de Perpinyà) . El jove polític, que amb només 27 anys encarna les noves generacions de l'antic Front Nacional (com es deia el partit fins a la refundació impulsada per Le Pen el 2018), va aconseguir fins i tot superar els números de la seva antecessora quan va ser escollida el 2011 per succeir al seu pare, Jean-Marie Le Pen.

Els resultats van ser anunciats per la mateixa Marine Le Pen , somrient a l'escenari, poc després que la líder ultradreta -que passarà ara a concentrar-se en la seva tasca de cap de files de la RN a l' Assemblea Nacional francesa després dels grans resultats obtinguts a les legislatives de juny (89 diputats)- oferís un discurs de comiat victoriós.

Amb to èpic, Le Pen va evocar el notable ascens del seu partit sota el seu comandament i va prometre seguir al peu del canó.

«No deixo la presidència del nostre moviment per anar-me'n de vacances. Continuo mobilitzada. No hi haurà repòs per a mi, com per a cap de nosaltres, fins que hàgim redreçat el país», va dir la líder ultranacionalista.

El canvi de lideratge no implicarà, en principi, grans canvis en les idees que defensa la RN , centrades en el concepte nacionalista i etnocentrista de la “preferència” o “prioritat” nacional.

S'espera, de fet, que Le Pen continuï sent la veu forta entre bastidors.

L'ascens de Bardella , afavorit per la pròpia Marine Le Pen , ha estat meteòric des de la seva afiliació al partit als 16 anys.

Nascut als suburbis parisencs del departament de Saint-Denis al si d'una família immigrant d'origen italiana, Le Pen el va designar cap de llista per a les eleccions europees el 2019, quan encara no havia fet 24 anys.