El ministre d'Afers Estrangers de l'Iran, Hossein Amirabdolahian, ha admès aquest dissabte que el seu país ha lliurat una quantitat "limitada" d'avions no tripulats a Rússia però ha matisat que les partides van ser enviades abans de l'esclat de la guerra d' Ucraïna .



"Ens hem limitat a proporcionar a Rússia una quantitat limitada de drones, mesos abans de la guerra a Ucraïna ", ha explicat aquest dissabte el ministre iranià després de setmanes d'acusacions per part dels Estats Units i els seus aliats sobre l'ús per part de Rússia de avions no tripulats iranians amb càrregues explosives durant el conflicte.



Els Estats Units també han acusat l' Iran de proporcionar míssils --aspecte aquest últim desmentit pel ministre iranià com a "completament erroni"- així com d'enviar personal militar a la Crimea ocupada per Rússia per ensenyar als russos com fer servir els avions i brindar assistència tècnica. El ministre no va fer comentaris sobre això.



L'Exèrcit ucraïnès assegura que, fins ara, ha enderrocat centenars de drones kamikaze Shahed-136 de fabricació iraniana. Es creu que Rússia ha ordenat uns 2.400 drones d'aquest model.