Egipte decideix a partir d'aquest diumenge el futur del planeta a la 27a Conferència Mundial sobre el Clima | @ep

El planeta està en perill a causa del canvi climàtic. Aquest estiu ha quedat reflectit per les onades de calor que s'han produït a molts llocs de la Terra i que està provocant cada vegada més elevades taxes de mortalitat, importants pèrdues econòmiques a causa de l'augment de la despesa sanitària, la reducció de la producció alimentària i el increment de baixes laborals.

Des del 6 de novembre fins al 18 de novembre, se celebrarà la COP27 a Sharm el-Sheikh, Egipte , també coneguda com la Cimera del Clima . Enmig de la guerra d' Ucraïna , la crisi energètica i una creixent inflació, diplomàtics de més de 190 països negociaran durant gairebé dues setmanes sobre qüestions climàtiques. La COP27 és una conferència internacional que permet la celebració de reunions i debats que facilitin l'acord d'unes accions globals reals per pal·liar i actuar davant les conseqüències del canvi climàtic, especialment per alleujar els efectes als països menys desenvolupats, que són els que a dia d'avui més els pateixen malgrat haver tingut menys contribució a la crisi climàtica.

Amb la celebració de la COP27 a Egipte , la conferència ofereix l'oportunitat de posar el continent africà al centre de la qüestió climàtica, demostrant el seu compromís per adaptar-se a la lluita contra el canvi climàtic i centrar l'atenció un cop als països menys desenvolupats que més en pateixen els efectes. Des de la presidència d' Egipte , asseguren que els motors de la cita d'aquest any se centren en la transformació de les promeses en accions i la mobilització de projectes per generar adaptació i resiliència. Tal com expliquen des de l'organització de la conferència, aquests són els temes principals a tractar durant les gairebé dues setmanes de cita climàtica:

Adaptació

Desastres naturals com inundacions, onades de calor o incendis forestals són cada cop més recurrents i estan cada cop més presents en el nostre dia a dia. Des de la COP27, pretenen garantir resiliència davant aquests efectes adversos i assistència a les comunitats més vulnerables per compensar els danys, especialment aquells països del sud global que més pateixen els danys i que, al seu torn, menys han contribuït a l'empitjorament de l'estat climàtic. Basant-se en allò acordat a l'Acord de París, la COP27 vol afegir l'adaptació a l'agenda global, col·locant-la al centre de les polítiques de totes les parts.

Finançament

S'espera que la COP27 també avanci en accions relatives al pressupost necessari per fer front tant als efectes com als requisits de l'Acord de París. Per això és important garantir la transperència dels resultats de les parts, facilitant l'accés dels països menys desenvolupats a tecnologies per adaptar-se a les transformacions econòmiques i socials requerides per complir les demandes i el pagament d'indemnitzacions per a aquells que pateixin les conseqüències del desbalance de les emissions.

Mitigació

La COP27 crida a la unió per limitar l'escalfament global per sota de 2ºC i mantenir viu l'objectiu de 1.5ºC. Des de la Convenció, són conscients que això requereix accions dures i immediates, igual que una forta ambició per part de totes les parts, especialment aquelles en posició de complir els objectius i servir d'exemple.

Col·laboració

Per aconseguir assolir els objectius i assolir resultats tangibles que garanteixin justícia climàtica cal una col·laboració per part de tots els actors, tant públics com privats i de la societat civil.