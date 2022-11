L'OMS demana que la salut sigui "el centre" de les negociacions sobre el canvi climàtic a la COP27 | @ep

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha reclamat que la salut sigui "el centre" de les negociacions sobre el canvi climàtic a la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic del 2022 (COP27) , que s'inaugura aquest diumenge a Sharm El-Sheikh (Egipte).

A través d'un comunicat, l' OMS ha instat que la COP27 conclogui "amb avenços en els quatre objectius clau de mitigació, adaptació, finançament i col·laboració per fer front a la crisi climàtica".

La COP27 serà una oportunitat crucial perquè el món es reuneixi i es torni a comprometre a mantenir viu l'objectiu de l' Acord de París del 2016 , que va establir limitar l'escalfament global a 1,5 graus centígrads per sobre dels nivells preindustrials.

"El canvi climàtic està fent que milions de persones emmalalteixin o siguin més vulnerables a les malalties a tot el món, i la creixent destructivitat dels fenòmens meteorològics extrems afecta de manera desproporcionada les comunitats pobres i marginades". És crucial que els líders i els responsables de la presa de decisions es reuneixin a la COP27 per situar la salut al centre de les negociacions", ha defensat el director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Segons dades de l' OMS , entre el 2030 i el 2050 s'espera que el canvi climàtic provoqui unes 250.000 morts més a l'any per malnutrició, malària, diarrea i estrès tèrmic. Els costos dels danys directes per a la salut (és a dir, excloent-ne els costos en sectors determinants per a la salut com l'agricultura i l'aigua i el sanejament), s'estimen entre 2.000 i 4.000 milions de dòlars (2.017 i 4.035 milions d'euros) a l'any per al 2030.

Per tot això, l' OMS ha demanat als governs que liderin "una eliminació justa, equitativa i ràpida dels combustibles fòssils i la transició a un futur d'energia neta".

A més, l'organisme sanitari internacional de les Nacions Unides ha reclamat la creació d'un tractat de no proliferació de combustibles fòssils que permeti eliminar el carbó i altres combustibles fòssils perjudicials per a l'atmosfera de manera justa i equitativa. "Això representaria una de les contribucions més significatives a la mitigació del canvi climàtic", defensa l' OMS .

En aquest context, insisteixen que la política climàtica "ha de posar ara la salut al centre i promoure polítiques de mitigació del canvi climàtic que aportin simultàniament beneficis per a la salut".

"Una política climàtica centrada en la salut ajudaria a aconseguir un planeta amb un aire més net, una aigua dolça i uns aliments més abundants i segurs, uns sistemes de protecció sanitària i social més eficaços i justos i, en conseqüència, persones més sanes" , sostenen.

A més, també reivindiquen la importància de reduir les emissions de contaminants climàtics a curt termini, per exemple, l'aplicació de normes més estrictes per a les emissions dels vehicles, que s'ha calculat que salvaran aproximadament 2,4 milions de vides cada any, gràcies a la millora de la qualitat de l'aire, i reduiran l'escalfament global en aproximadament 0,5 °C per al 2050.

"El cost de les fonts d'energia renovables ha disminuït considerablement en els darrers anys, i l'energia solar és ara més barata que el carbó o el gas a la majoria de les grans economies", afegeix l' OMS .