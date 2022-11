Els EUA recomanen en privat a Ucraïna que no rebutgi per norma les ofertes russes de negociació | @ep

La diplomàcia nord-americana ha demanat en privat al Govern ucraïnès que deixi oberta la possibilitat de negociar un acord de pau amb Rússia per convèncer els països aliats que la guerra a Ucraïna no s'està enquistant i hi ha una opció de sortida, segons han explicat a 'Washington Post' fonts properes a les negociacions.

Aquestes fonts parlen d'un "intent calculat" per part dels EUA per garantir a Kíiv el suport de governs els electorats dels quals comencen a estar cansats del conflicte i de les conseqüències econòmiques que comporta.

"La fatiga sobre Ucraïna és una realitat per a alguns dels nostres socis", ha reconegut al mitjà un responsable nord-americà sota condició d'anonimat.

No obstant això, el Govern nord-americà també ha traslladat a Kíiv el seu convenciment que cap de les ofertes russes per negociar no tenen cap mena de credibilitat donades les exagerades demandes, que pràcticament equivalen a una rendició incondicional i el reconeixement implícit de la sobirania russa sobre els territoris ucraïnesos que s'ha incorporat.

De fet, a finals de setembre, després de les annexions russes, el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va declarar "impossible" negociar amb el seu homòleg rus, Vladímir Putin. "Negociarem amb el nou president", va manifestar en un discurs.

No obstant això, responsables nord-americans consultats pel diari no descarten la possibilitat que Zelenski doni suport a la possibilitat d'una reobertura de les negociacions un cop arribat l'hivern, quan les baixes temperatures pràcticament impossibilitin els combats i s'obri una finestra a la diplomàcia.

De moment, i davant els avanços ucraïnesos a Kherson i el possible atac de la setmana passada contra el port de Sebastòpol, els responsables nord-americans es pregunten ara si Ucraïna té intenció de llançar ofensives a la península de Crimea, una estratègia que sí que podria acabar de sepultar totes les expectatives d'un acord de pau donada la importància estratègica que aquest territori, incorporat a Rússia des del 2014, representa per al Kremlin.

"Alguns dels països del G7 que han demanat una pau justa i negociada veuen un possible punt d'inflexió si les forces ucraïneses s'acosten a Crimea", segons les fonts del diari.