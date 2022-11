El general Augusto Heleno Ribeiro, y Jair Bolsonaro.

El cap del Gabinet de Seguretat Institucional del Govern del Brasil, el general de la reserva de l'exèrcit Augusto Heleno Ribeiro, s'ha referit a qui serà el nou president del país, Luiz Inácio Lula da Silva, com un "borratxo" que "malauradament" no està malalt, arran dels rumors que ho afirmaven.

"Això que Lula està malalt, no ho està, malauradament", ha dit Ribeiro a un grup de seguidors del president sortint, Jair Bolsonaro, quan se n'anava del Palau de l'Alvorada aquest diumenge.

"Continuarem insistint per tenir un futur millor perquè amb aquest borratxo no el tindrem", ha deixat anar Ribeiro mentre xerrava amb els seguidors de Bolsonaro, que li demanaven missatges i fotografies. "Una abraçada per als qui han votat de manera correcta", ha afegit.

Els últims dies hi ha hagut rumors que Lula hauria emmalaltit. Al flamant vencedor de les eleccions de fa una setmana se li va diagnosticar el 2011 un càncer de laringe, del qual es va recuperar un any després. Des d'aleshores les úniques convalescències de les quals s'ha tingut constància van ser dos contagis de coronavirus i una breu ronquera durant la campanya electoral.