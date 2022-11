Un policia patrulla al Japó - Recurs- UNSPLASH

Un home japonès de 81 anys va llançar la seva dona discapacitada al mar , al·legant que estava “cansat de cuidar-la” durant els darrers 40 anys.

Les autoritats del Japó van detenir Hiroshi Fujiwara a casa seva a la ciutat d'Oiso dijous, després que el fill gran de la parella truqués a la policia i els digués: “El meu pare va dir que va empènyer la meva mare [al mar]” .

Fujiwara es va declarar culpable i va admetre els càrrecs després de dir-li a la policia que el 3 de novembre, al voltant de les 5:30 pm, hora local, va portar la seva dona Teruko, de 79 anys, en cadira de rodes, a un moll a Oiso i la va empènyer a l'aigua. .



El mateix dia, un pescador va trucar a la policia aproximadament a les 7 pm, després de veure un cos flotant a les aigües. La dona en cadira de rodes va ser portada a l'hospital després de ser rescatada del mar, però va ser declarada morta.



Un dels veïns de la parella va quedar molt impactat en conèixer la notícia. "Ell és amigable i, sovint, portava la seva dona, que, segons tinc entès, estava postrada al llit. Era devot de la seva dona, i no hi havia res que suggerís [que podria matar-la]", afirma el veí a un mitjà local.

El Ministeri de Salut i Benestar del Japó va publicar en un informe que hi va haver 17.281 incidents de persones grans agredides físicament per membres de la família el 2020, amb 25 morts com a resultat.