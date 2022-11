El expresidente de Estados Unidos Donald Trump en su intervención por vídeo en el evento Viva22 de Vox.

L'expresident dels Estats Units, Donald Trump, ha detallat aquest dilluns que farà un "anunci molt important" el pròxim 15 de novembre a la seva residència a Florida de Mar-a-Lago, tot això enmig de la creixent especulació sobre una possible recandidatura a la presidència.

"Faré un gran anunci el dimarts 15 de novembre a Mar-a-Lago a Palm Beach, Florida", ha expressat Trump durant un míting a l'estat d'Ohio, on feia campanya per a les eleccions de mig mandat, que se celebren aquest dimarts, segons ha recollit 'The Hill'.

"No volem que res ens distregui de la importància del demà", ha recalcat el magnat nord-americà per justificar per què retarda el dia per fer l'"anunci tan important".

La setmana passada, fonts familiaritzades amb l'entorn de Trump van confessar a la cadena CNN que uns alts assessors de Trump parlaven de la tercera setmana de novembre com un moment ideal per presentar la seva campanya presidencial del 2024, sempre que els republicans tinguin un bon resultat en les eleccions de mig mandat.

L'expresident nord-americà fa diversos dies que insinua una possible candidatura a les eleccions presidencials del 2024.

De fet, diumenge es va burlar del governador republicà de Florida, Ron DeSantis, utilitzant un sobrenom despectiu contra qui podria ser el seu rival en les primàries per liderar el Partit Republicà.

Així, la setmana passada en un míting a l'estat d'Iowa va afirmar que era "probable que ho tornés a fer". "I ara, per fer que el nostre país tingui èxit i sigui segur i gloriós, molt, molt, molt probablement ho tornaré a fer", va expressar l'exmandatari.