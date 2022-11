Paul David Hilton @ep

Un home va transmetre en viu el seu propi suïcidi a Facebook , cosa que va provocar que un espectador terroritzat cridés a emergències per demanar ajuda, segons publica Mirror. Paul David Hilton, de 34 anys, va ser trobat mort a casa seva a Bolton (Regne Unit) l'abril d'aquest any.

Segons la investigació, l'home va començar una transmissió de "Facebook en viu" abans de treure's la vida mentre "amics i coneguts" estaven veient com es desenvolupaven els tràgics esdeveniments.

Tan bon punt un amic es va adonar del que estava passant, va alertar els serveis d'emergència i els paramèdics es van afanyar a arribar a la casa a Tennis Street poc després de les 7 del 30 d'abril.

Els paramèdics van forçar l'entrada a casa seva, informa el Manchester Evening News . No obstant, es va considerar que Hilton estava "sense possibilitat de reanimació" i va ser declarat mort al lloc.

El forense va dictaminar que Hilton, que tenia antecedents de problemes de salut mental, així com abús de drogues i alcohol, s'havia tret la vida i ho havia fet intencionalment, ja que va deixar una nota de suïcidi. Va afegir que Hilton havia "preparat i orquestrat l'escena per assegurar-se que els seus últims moments es transmetessin en viu".

La mare de Hilton, Carol, va dir que el seu estat d'ànim va ser "alt i baix" durant aproximadament un any abans de la seva mort. "Hi ha hagut tantes vegades. Pensem, 'què cal per aconseguir aquesta ajuda'?".