El ministre de Defensa de Rússia, Serguei Shoigú , ha anunciat aquest dimecres la retirada de les tropes russes a la regió ocupada de Jerson a través del riu Dnièper, segons ha recollit l'agència de notícies TASS.

Jerson forma part de les regions ucraïneses annexionades al setembre per Rússia, juntament amb Lugansk, Donetsk i Zaporíyia arran d'un referèndum que la comunitat internacional va rebutjar. Moscou va afirmar dimarts que Shoigú havia visitat la zona de conflicte.

De fet, el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha informat aquest mateix dimecres que es troba a la regió de Lugansk, a l'est d'Ucraïna i ocupada per les forces de Rússia, segons ha confirmat aquest dimecres Serguei Kirienko, un alt càrrec de la presidència russa.

El mateix Peskov ha assenyalat aquest dimecres que el president rus, Vladímir Putin, farà una visita a la regió del Donbass, si bé ha especificat que “per ara no hi ha plans específics” per fer-ho. "No tinc dubte que arribarà el moment que Putin anirà al Donbass, és clar", ha dit.