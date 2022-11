Meta, propietària de Facebook, Instagram i WhatsApp, ha decidit fer una retallada d'11.000 treballadors, xifra que suposa el 13% de la plantilla de l'empresa, i congelar les contractacions fins al primer trimestre, segons ha anunciat aquest dimecres el conseller delegat de la companyia, Mark Zuckerberg, en un comunicat remès a la plantilla.

Seu de Meta a Dublín @ep

"He decidit reduir la mida de l'equip en aproximadament un 13% i acomiadar més d'11.000 dels nostres talentosos treballadors. També hem emprès un seguit de passos addicionals per convertir-nos en una empresa més àgil i eficient mitjançant la reducció de les despeses discrecionals i l'extensió de la congelació de contractacions fins al primer trimestre", ha assenyalat el primer executiu de la companyia.

D'aquesta manera, Meta, que escomet la primera retallada d'ocupació massiva en 18 anys d'història, s'afegeix a altres companyies tecnològiques com Twitter que recentment també han anunciat acomiadaments.

"Vull assumir la responsabilitat d'aquestes decisions i de com hem arribat aquí. Sé que això és difícil per a tothom, i em sap greu especialment pels afectats", ha assenyalat Zuckerberg, qui reconeix els seus errors en l'estratègia d'augmentar "significativament" les inversions de la companyia després de la pandèmia.

Segons el primer executiu de la companyia, en aquest nou entorn, l'empresa ha de ser més eficient en termes de capital, per la qual cosa ha traslladat gran part dels recursos a un nombre més reduït d'àrees de creixement d'alta prioritat, com ara la intel·ligència artificial, la publicitat i les plataformes comercials, i s'hi afegeix la visió a llarg termini del metavers.

"Esperem fer-vos arribar tota la informació rellevant tan ràpidament com sigui possible i després fer tot el que puguem per ajudar-vos a superar-ho. Aviat tots rebreu un correu electrònic per informar-vos-en", ha assenyalat.

En concret, la companyia ofereix una indemnització de 16 setmanes de salari base més dues setmanes addicionals per cada any de servei, sense topall, i cobrirà el cost de l'atenció mèdica dels acomiadats i de la seva família durant sis mesos, entre altres mesures.

Fa dues setmanes, Meta va publicar els seus comptes trimestrals amb una caiguda del 52,2% del benefici net, fins als 4.395 milions de dòlars (xifra similar en euros). Els ingressos, per la seva banda, van caure un 4,5%, fins als 27.714 milions.