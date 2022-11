Imatges dels altercats compartides a Twitter

Els treballadors grecs van iniciar dimecres una vaga general per reclamar salaris més alts per fer front a l'augment de la inflació, a mesura que els preus de l'energia i el cost de la vida es disparen a Europa, provocant vagues i protestes a tot el continent.

A Atenes, milers de persones van marxar en la segona vaga de 24 hores d'aquest any per l'augment de la inflació, algunes amb pancartes que deien "Sense acomiadaments, sense retallades salarials". A l'exterior del parlament van esclatar breus enfrontaments entre manifestants que llançaven còctels molotov i policies antiavalots que disparaven gasos lacrimògens.

Una crisi creixent del cost de la vida i l'augment dels preus de l'energia després de la invasió russa d'Ucraïna han provocat vagues aquest mes a Gran Bretanya, França, Espanya i Alemanya, l'economia més gran de la regió.

L'economia grega creix gairebé el doble del ritme de la zona euro aquest any gràcies al repunt del turisme, però la inflació està a prop d'un màxim de tres dècades, del 12%, entre les més altes de 19 països membres de la zona.

"Ja no podem suportar els alts costos. Ja no podem suportar la pobresa. Ja no podem suportar l'esgotament" , va dir a Reuters Giorgos Paliouras, un pensionista que es va unir a la marxa.

La Confederació General de Treballadors Grecs (GSEE), que representa els treballadors del sector privat, ha afirmat que els sindicats van convocar la vaga en protesta "contra la inflació que sufoca les llars gregues, les condicions de la selva en el mercat laboral", en referència a la feina. lleis.