Anthony DeLuca , que va morir el 9 d'octubre passat als 85 anys, ha resultat guanyador a la carrera per l'escó per a la Cambra de Representants del districte número 32 de l'estat de Pennsilvània, tot això després de collir una amplia majoria amb un 85 per cent dels vots.



El representant per l'Estat de Pennsilvània, pertanyent al Partit Demòcrata, havia estat al capdavant del seu escó a la Cambra Baixa del país des del 1983 fins a la seva mort per un limfoma, al qual havia vençut anteriorment fins a dues vegades, ha informat 'Pittsburgh Post -Gazette'.



Quan DeLuca va morir, fa pràcticament un mes, ja era massa tard per canviar les paperetes electorals , per la qual cosa va continuar figurant com a candidat pel 32 districte legislatiu de Pennsilvània.



Als comicis, cap representant republicà es va rivalitzar a DeLuca. La seva única oponent va ser la candidata del Partit Verd, Queonia Livingston, que va rebre el 14% dels vots.



"Si bé estem increïblement entristits per la pèrdua del representant Tony DeLuca, ens enorgulleix veure que els votants continuen mostrant la seva confiança en ell i el seu compromís amb els valors demòcrates en reelegir-lo pòstumament", ha detallat el Comitè de Campanya Demòcrata en un missatge al seu compte de Twitter.