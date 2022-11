Activistes del grup ecologista Última Generació han enganxat les mans al pedestal d'un esquelet de dinosaure del Museu d'Història Natural de la capital d' Àustria (NHM), Viena , com a senyal de protesta per "la destrucció dels mitjans de vida".

Activista enganxat al pedestal - Última Generació



Poc després d'enganxar les mans al pedestal, agents de Policia han arribat al lloc amb dissolvent per separar els activistes de la peanya i expulsar-los del museu. Les autoritats informaran més endavant sobre hipotètiques denúncies per desordre públic i possibles danys a la propietat.



La principal demanda dels activistes és la reducció de la velocitat màxima a les autopistes a cent quilòmetres per hora com una "mesura immediata" per reduir les emissions de CO2 i intentar frenar així l'avenç de la població cap a un "infern climàtic". "No som dinosaures, tenim una opció", han dit.



Des de la Direcció del Museu, Katrin Vohland ha reconegut comprendre "la desesperació dels joves" davant de l'aparentment imparable canvi climàtic i les mesures polítiques de les autoritats nacionals i internacionals, però ha qüestionat els seus mètodes de protesta.



Per Vohland, cal "molt discurs" per fer comprendre la situació, de manera que ha lamentat que aquest tipus de 'performance' no fa més que "distraure del tema real", segons recull la radiotelevisió pública austríaca, ORF.



Aquest incident se suma a la cada vegada més extensa llista de 'performance' contra patrimoni cultural i històric a diversos punts del continent europeu en contra del canvi climàtic. Entre les accions més destacades ressalta el llançament de sopa a diversos quadres de Vincent van Gogh.



A Espanya, dos activistes de Futur Vegetal van enganxar les mans dissabte als quadres de 'La maja nua' i 'La maja vestida' de Francisco de cGoya exposats al Museu Nacional del Prado, a Madrid, com a senyal de protesta per l'emergència climàtica.